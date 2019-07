Ideagen confirma década de crescimento contínuo com fortes resultados de encerramento do ano

A Ideagen, firma global de software, baseada no Reino Unido, confirmou hoje (quarta-feira, 17 de julho) que teve uma década de crescimento contínuo, após a publicação de seus resultados não auditados de encerramento do ano, para o ano encerrado em 30 de abril de 2019.

A empresa sediada em Nottingham relatou que as receitas e o EBITDA subiram mais uma vez em 29%, para £ 46,7 milhões, e 30%, para £ 14,3 milhões.

A Ideagen também registrou fortes números em receitas com software como serviço (SaaS – software as a service) – um aumento de 63%, para £ 13,7 milhões – conforme a empresa continua sua transição estratégica para um modelo de negócios baseado em SaaS.

A receita recorrente representou 67% das receitas totais da empresa, enquanto a receita recorrente anual (ARR – annual recurring revenue) aumentou 44%, para £ 36,4 milhões.

O presidente-executivo da Ideagen, Ben Dorks, disse: "Relatamos, com muita satisfação, que cumprimos nossos objetivos neste ano, aumentando significativamente a presença global do Grupo, particularmente nos EUA, e realizando mais um ano de forte crescimento das receitas e dos lucros, sustentado por uma excelente geração de caixa.

"Conseguimos um progresso estratégico excelente, em particular com as três aquisições concluídas durante o ano. Isso fortaleceu nosso leque de produtos e nos mantém bem posicionados para dar suporte a nossos clientes e capitalizar as significativas oportunidades de mercado à frente".

Também tivemos diversos destaques operacionais, particularmente em torno do desempenho das empresas adquiridas pela Ideagen.

A InspectionXpert – adquirida em setembro de 2018 – adicionou 900 clientes da área de manufatura nos EUA, forte propriedade intelectual, crescentes receitas recorrentes de SaaS e uma plataforma para crescimento na América do Norte.

A Scannell Solutions, empresa de SaaS baseada na Irlanda, forneceu à Ideagen a oportunidade de acelerar suas ofertas no mercado de monitoramento e auditoria de Saúde, Segurança e Qualidade Ambiental (EHSQ – Environmental Health, Safety and Quality).

Nesse ínterim, a aquisição da Morgan Kai Ltd pela Ideagen – a maior até agora, no valor de £ 20,5 milhões – trouxe com ela 400 clientes, dobrando os negócios de auditoria interna da Ideagen.

O presidente-executivo do conselho da Ideagen, David Hornsby, acrescentou: "O Grupo cumpriu ou excedeu todos os objetivos financeiros e operacionais essenciais do ano, incluindo as metas de receitas, lucratividade, crescimento orgânico, geração de caixa e retenção de clientes.

"Esses resultados são sustentados pela base de clientes da classe mundial da Ideagen, forte alcance global, excelente conjunto de produtos e uma equipe de administração experimentada e eficaz. Esses são os primeiros conjuntos de resultados que anunciamos após a nomeação de Ben Dorks para o cargo de presidente-executivo em maio de 2018 e o conselho está satisfeito como o progresso alcançado sob a liderança de Ben".

