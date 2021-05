Idealmed GHS, qui fait partie du groupe européen de la santé IGHS, met en service le nouvel hôpital international à Muscat en Oman

Ayant participé à des projets en Asie, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, l'extraordinaire « Oman International Hospital » (OIH), récemment ouvert, est l'exemple parfait qui illustre les capacités de GHS Idealmed. L'OIH a été entièrement conçu, développé et équipé par Idealmed GHS, qui va désormais gérer l'hôpital conformément aux normes de qualité internationales les plus exigeantes.

Avec des conditions incomparables, « l'Oman International Hospital » est déjà considéré comme un point de repère en Oman et a l'ambition de devenir le leader du secteur privé de la santé dans le pays et dans la région, en fournissant les solutions de diagnostic et de traitement les plus avancées à tous ses utilisateurs.

Conformément à la vision de GHS Idealmed, l'OIH accueille également une « Med Academy », entièrement financée par Siemens, qui assurera la formation continue de toutes ses ressources humaines et la mise en œuvre de programmes internationaux favorisant le partage de compétences et d'expériences.

Le GHS Idealmed intègre le savoir-faire international des entreprises les plus éminentes, des universités aux institutions de R&D, en passant par d'importantes multinationales et d'autres groupes hospitaliers renommés dans le monde entier, dans le seul but de concevoir, développer et exploiter des projets de santé uniques, permettant à ses partenaires de disposer d'une seule entité assumant l'entière responsabilité de sa mise en œuvre et de sa gouvernance.

Le GHS Idealmed possède un lien international avec des entreprises comme Siemens, IBM, entre autres, et entretient une relation avec le milieu universitaire, en particulier avec l'Université de Coimbra, l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses universités internationales, considérées comme les principaux piliers de son succès.

« Sachant que, dans un monde moderne, la connaissance ne connaît pas de frontières, le GHS Idealmed allie l'expérience de tous ses partenaires, en élaborant des projets de santé et en adaptant les services à chaque individu.

« Dans tous nos établissements, nous intégrons la culture à la science, la sécurité au confort et l'esthétique à la fonctionnalité. Au moyen de modélisations et de concepts d'ingénierie les plus innovants, et de solutions d'équipement de pointe, nous combinons la sophistication technologique avec le savoir-faire des ressources humaines les plus qualifiées et les plus formées.

« Chez Idealmed GHS, nous adoptons une vision novatrice des hôpitaux, en menant des projets innovants et en optimisant leur durabilité et leur rentabilité, en améliorant le confort et le bien-être des utilisateurs et en dépassant leurs attentes les plus élevées », a déclaré le Dr José Alexandre Cunha, président d'Idealmed GHS.

« Élaborer des projets de santé, adapter les services à chaque individu. »

« Ensemble, on est meilleur. »

Contact : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1514040/Idealmed_International_Group.jpg

SOURCE Idealmed International Group