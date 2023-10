IDENTIFLIGHT S'APPRÊTE À ÉTUDIER LES ESPÈCES D'OISEAUX SUR SON PREMIER SITE SUD-AFRICAIN

LOUISVILLE, Colorado, 2 octobre 2023 /PRNewswire/ -- IdentiFlight est heureux d'annoncer son arrivée en Afrique du Sud. KAP Limited (KAP) a acheté le premier système IdentiFlight d'Afrique du Sud dans le cadre d'un plan de recherche pour sa stratégie d'énergie renouvelable, et a engagé Proconics pour l'aider à acheter et à installer le système IdentiFlight.

Le premier système IdentiFlight d'Afrique du Sud sera installé en tant qu'unité d'étude pour acquérir une meilleure compréhension des espèces vulnérables, telles que le vautour chassefiente, l'aigle de Verreaux et le busard maure.

A collection of video clips of the IdentiFlight bird detection system for wind farms. For use in any media outlet with attribution to IdentiFlight. Please visit IdentiFlight.com for more information.

« Chez KAP, nous nous engageons pour la durabilité à long terme de notre environnement, a déclaré Gielie Riemers, responsable de groupe chez KAP Energy. Nous cherchons activement des moyens de réduire notre impact et de protéger les ressources naturelles. Cette unité IdentiFlight nous aidera à mieux comprendre l'environnement biodiversifié et nous permettra de protéger les espèces d'oiseaux rares qui se trouvent sur certains de nos sites. »

Le système IdentiFlight allie l'intelligence artificielle à la technologie optique de haute précision pour détecter et classer les espèces aviaires avec une précision de plus de 99 % et jusqu'à un kilomètre de distance. Un logiciel propriétaire et des technologies de réseaux neuronaux traitent les images afin de déterminer la position tridimensionnelle de l'oiseau, ainsi que sa vitesse, sa trajectoire et l'espèce vulnérable dont il est question, le tout en quelques secondes après la détection.

Depuis 2016, IdentiFlight est utilisé dans les parcs éoliens de quatre continents pour détecter les menaces pesant sur les espèces vulnérables. IdentiFlight peut limiter le nombre de turbines spécifiques qui présentent un risque pour ces oiseaux d'intérêt. Les systèmes IdentiFlight peuvent être déployés à des fins de collecte de données et de surveillance sur des sites potentiels de parcs éoliens ou sur les parcs éoliens en activité. Des recherches pluriannuelles indépendantes ont confirmé qu'IdentiFlight réduit de plus de 85 % les décès parmi les espèces aviaires dans les parcs éoliens.

« IdentiFlight est ravi de travailler avec KAP pour en savoir plus sur les espèces sud-africaines, a déclaré Don Mills, président et directeur des opérations d'IdentiFlight. Cette unité d'étude recueillera des millions de points de données, parmi lesquels les comptages d'oiseaux, les sites et les observations du comportement. Ces métadonnées fourniront à KAP l'information dont elle a besoin pour l'atténuation efficace et la minimisation des risques futurs pour les espèces aviaires vulnérables sur leurs sites. »

Pour en savoir plus sur IdentiFlight, consultez www.IdentiFlight.com ou rendez-vous au stand C5 de la Conférence et exposition Windaba au Centre international de conférence du Cap, CTICC2, du 3 au 5 octobre 2023, en Afrique du Sud.

À propos d'IdentiFlight

IdentiFlight commercialise, livre et exploite une technologie de vision industrielle et d'intelligence artificielle pour la détection des espèces aviaires et est un produit de Boulder Imaging, Inc. Dans un parc éolien en exploitation, IdentiFlight contribue à la protection des oiseaux en aidant à protéger les espèces contre les collisions avec des pales d'éoliennes rotatives. Le système permet de réduire la consommation d'énergie de certaines turbines afin de réduire les pertes d'énergie. Dans le cadre de l'élaboration de projets éoliens, IdentiFlight aide les sites à obtenir un permis en quantifiant avec précision l'activité aviaire sur les sites potentiels. Le système IdentiFlight a fait l'objet d'une validation indépendante sur plusieurs années et est actuellement déployé dans des projets aux États-Unis et dans le monde entier. Pour en savoir plus sur IdentiFlight, veuillez consulter www.IdentiFlight.com.

À propos de KAP

KAP Limited est un groupe industriel diversifié sud-africain composé d'activités industrielles, chimiques et logistiques. Le segment industriel diversifié du groupe fabrique des produits du bois, des composants et accessoires automobiles, des matelas et des composants de literie. Le segment chimique diversifié produit des polymères qui sont utilisés dans la production d'une variété de produits en plastique. Le segment logistique diversifié fournit des services spécialisés de logistique et de transport de passagers.

À propos de Proconics

Proconics est une société d'ingénierie sud-africaine fondée en 1995. La société exécute des projets d'ingénierie multidisciplinaires agiles, avec un cycle de vie type de 12 à 18 mois, pour les clients ayant des infrastructures critiques. Ces projets consistent en des modifications réalisées sur des usines existantes, ainsi que sur des espaces verts et des projets renouvelables. Les exécutions de projets Proconics vont de la conception pure à l'EPC totale (Ingénierie, Approvisionnement et Construction). Proconics est une entreprise détenue à 51 % par des personnes noires, à 30 % par des femmes noires et un contributeur au BBBEE de niveau 1.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2235754/IDI_Media_Clips.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1428317/IdentiFlight_Logo.jpg

SOURCE IdentiFlight