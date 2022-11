IDEO NOMEIA DEREK ROBSON COMO CEO

SÃO FRANCISCO, 29 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- IDEO, empresa global de design e inovação, anunciou hoje que Derek Robson foi nomeado seu CEO, começando a atuar no cargo em 5 de janeiro de 2023.

Derek Robson

Robson é Sócio-Administrador da agência de publicidade full service Goodby Silverstein & Partners (GS&P) desde 2006, e é seu Presidente desde 2017. Ele liderou a empresa durante um grande crescimento, tempos financeiros desafiadores e uma reviravolta que levou a empresa a ser nomeada "Comeback Agency of the Year" ("Agência do Ano com Retorno Triunfal", em tradução livre) pela Ad Age, em 2018. No último ano, a Fast Company a nomeou como "Most Innovative Agency" e "36th Most Innovative Company in the World" ("Agência Mais Inovadora" e a "36ª Empresa Mais Inovadora do Mundo", respectivamente, em tradução livre).

"O que me atraiu na IDEO não foi apenas a amplitude da criatividade da empresa, mas também o tamanho de sua ambição", disse Derek Robson. "Não se trata apenas de fazer um ótimo trabalho com clientes audaciosos e preocupados com o futuro, ou de design aplicado a melhorias incrementais. A IDEO tem como objetivo fazer uma mudança positiva de forma conjunta com outras pessoas e em escala, e quem não quer mudar o mundo?"

Os co-CEOs interinos Paul Bennett e Tim Brown atuarão como Co-Presidentes. Bennett e Brown também continuarão em suas funções atuais como Diretor de Criação da IDEO e Vice-Presidente da Kyu, respectivamente.

"Ficamos honrados com o calibre dos candidatos de alto nível que tivemos a oportunidade de conhecer durante nossa busca por nosso próximo CEO, e agradecemos a eles pelo insight que nos trouxeram", disse Tim Brown. "No Derek, vimos uma rara combinação de experiência e qualidades de liderança, que impulsionarão a IDEO para sua próxima fase. Estou muito feliz por termos a oportunidade de trabalhar juntos".

"Desde o momento em que conhecemos Derek, soubemos que ele era o tipo de líder que entende como construir uma cultura onde a criatividade possa prosperar em sua maior amplitude. Essa capacidade, aliada à humildade e à determinação de ouvir a todos, é o que os grandes líderes devem demonstrar hoje", acrescentou Paul Bennett. "Eu não poderia estar mais animado por ele se juntar a nós neste momento crucial".

Sobre a IDEO

A IDEO é uma empresa global de design empenhada em criar um impacto positivo por meio do design centrado no ser humano. Colaboramos com nossos clientes para enfrentar desafios complexos que vão desde o combate às mudanças climáticas e construção de novos empreendimentos até a ajuda a tornar organizações mais criativamente competitivas.

Sobre Derek Robson

Derek começou sua carreira na Ogilvy & Mather Direct, em Londres. Ele migrou para a Ogilvy & Mather e, depois, para a Bartle Bogle Hegarty (BBH), onde passou os 13 anos seguintes de sua carreira em diversos cargos, incluindo o de Diretor Geral. Sob sua liderança, a BBH ganhou duas vezes o prêmio "Agência do Ano" da revista Campaign. Em 2004,, Derek foi eleito um dos 40 homens mais influentes abaixo dos 40 anos, pela revista Esquire, no Reino Unido.

Derek ingressou na Goodby Silverstein & Partners (GS&P) em 2006 como Sócio-Administrador e foi nomeado Presidente em 2017. Ele era responsável pelas funções estratégicas e de produção da GS&P, e pelas operações comerciais e financeiras.

Durante sua gestão, ele trabalhou com clientes importantes, trouxe ao mercado novas ofertas de serviços bem-sucedidas, e liderou muitas das novas conquistas comerciais da agência. Sob sua direção e administração, a agência se tornou pioneira do setor na redução da lacuna de gênero na liderança e ganhou vários prêmios da Adweek, Ad Age, Cannes e Fast Company. Para lidar com a lacuna de diversidade de talentos e agir com base na crença de que todo profissional de criação deve ter a mesma oportunidade de se tornar um especialista em sua área, Derek ajudou a fundar uma escola interna de treinamento de publicidade livre de mensalidades.

Derek é casado e tem duas filhas. Quando não está trabalhando, ele passa o tempo apoiando o Derby County Football Club, assistindo de longe ao time inglês de críquete, e correndo longas distâncias muito, muito devagar.

