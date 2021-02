iDiscovery Solutions lance une nouvelle identité de marque

WASHINGTON, 9 février 2021 /PRNewswire/ -- iDiscovery Solutions annonce le lancement de sa nouvelle identité de marque et de son site Web.

Si les valeurs fondamentales et la mission d'iDS n'ont pas changé depuis sa création en 2008, la tâche consistant à assurer la transparence de ses messages et des représentations visuelles de l'entreprise a constitué un élément essentiel de sa stratégie de croissance à long terme. Le processus a commencé par un examen de la marque en 2019, et il a donné lieu à une mise à jour du logo, du site Web et du système de messagerie.

« Plutôt qu'un changement de marque, la révision de la marque a renforcé les messages existants et les éléments clés de ce qui rend iDS unique, a déclaré Dan Regard, fondateur et PDG d'iDS. Cette évolution contribue à honorer la promesse de valeur d'iDS et explique clairement comment nos actions profitent aux besoins de nos clients. »

L'un des plus grands changements apportés au logo iDS a impliqué son icône : le carré orange emblématique qui se trouvait historiquement au-dessus du « I » dans le logo de l'entreprise a disparu. Il a été remplacé par une sphère orange vif, représentant les experts-conseils mondiaux qui fournissent à leurs clients des solutions de données personnalisées. Son processus STEPS™ structuré en cinq parties est également représenté dans la sphère sous forme de cinq lignes blanches.

De plus, iDS a renouvelé tous ses canaux de communication, avec comme point d'orgue, le lancement d'un site Web mis à jour. Selon Jonathan Sachs, directeur des ventes et du marketing chez iDS : « Même si nous sommes ravis de ces nouvelles représentations visuelles de notre marque, l'engagement de notre équipe à fournir un produit plus cohérent et de haute qualité à nos clients encourage iDS à poursuivre sa croissance et celle de ceux que nous servons. »

iDS est une société de services professionnels spécialisée dans la criminalistique numérique, les investigations électroniques (eDiscovery) et la divulgation, les données structurées, la cybersécurité, la confidentialité des données et la gouvernance de l'information. Son processus structuré STEPS™ offre aux clients la possibilité de contrôler le récit et de prendre des décisions éclairées.

