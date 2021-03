IDnow acquiert identity Trust Management AG, un des principaux fournisseurs de services de vérification d'identité en Allemagne

identity Trust Management AG s'est imposée comme un acteur clé sur le marché allemand de l'identité au cours de la dernière décennie, avec une réputation et un portefeuille de clients particulièrement solides dans les secteurs des télécommunications et de l'assurance. Cette transaction permettra d'élargir encore le portefeuille de méthodes de vérification offertes par la plate-forme IDnow. Le portefeuille de produits combinés offrira l'un des plus larges ensembles de méthodes de vérification d'identité disponibles sur le marché européen, allant de l'automatisation à l'assistance humaine et du mode de fonctionnement purement en ligne au point de vente. Toutes ces méthodes seront mises à disposition via la plate-forme unifiée IDnow.

Ces dernières années, le succès d'IDnow a été alimenté par une forte croissance organique et une demande croissante de solutions numériques sur le marché. L'acquisition d'identity Trust Management AG permettra à IDnow de se développer dans de nouveaux secteurs verticaux et de fournir ses services à une clientèle plus large dans toute l'Allemagne et au-delà.

« identity Trust Management AG a construit une entreprise impressionnante tant en termes de portefeuille de produits que de relations avec les clients », a déclaré Andreas Bodczek, PDG d'IDnow. « Nous connaissons l'équipe dirigeante depuis des années et avons établi un partenariat fondé sur une loyauté profonde et une compréhension mutuelle. Nous sommes heureux d'accueillir l'équipe talentueuse d'identity Trust Management AG au sein de la famille IDnow et nous nous réjouissons de combiner les forces des deux sociétés pour créer une marque unifiée et leader sur le marché. »

« Cette combinaison allie la puissance de la technologie innovante d'IDnow à l'ensemble des diverses capacités d'identity Trust Management AG pour créer une plate-forme de vérification d'identité différenciée », a déclaré Uwe Stelzig, PDG d'identity Trust Management AG. « Ensemble, nous serons bien placés pour réaliser notre vision commune qui consiste à fournir aux clients une solution unique et à guichet unique pour la vérification de l'identité. »

IDnow conservera le site de Düsseldorf de la société identity Trust Management AG ainsi que ses employés.

À propos d'IDnow

IDnow est une plate-forme de vérification d'identité de premier plan en Europe, dont la vision est de rendre le monde connecté plus sûr. La plate-forme IDnow fournit un large éventail de solutions de vérification d'identité, allant de l'automatisation à l'assistance humaine, du mode purement en ligne au point de vente, chacune d'entre elles étant optimisée pour les taux de conversion et la sécurité des utilisateurs.

La société a des bureaux en Allemagne, au Royaume-Uni et en France et est soutenue par des investisseurs institutionnels de renom, dont Corsair Capital et Seventure Partners. Son portefeuille de plus de 300 clients internationaux couvre un large éventail de secteurs et comprend des acteurs internationaux de premier plan tels que Western Union, UBS, Commerzbank, Sixt et Munich Re, ainsi que des champions du numérique comme N26, Solarisbank, wefox et Tier mobility.

À propos d'identity Trust Management AG

identity Trust Management AG est un fournisseur international de solutions d'identification numérique et hors ligne, et un fournisseur de technologies et de logiciels de premier plan pour les processus d'identification certifiés des personnes physiques et morales. identity Trust Management AG propose des processus KYC conformes à eIDAS, certifiés et respectueux de la vie privée pour tous les secteurs d'activité.

identity TM fournit des services d'identification et de signature électronique qualifiée (SEQ) conformes à eIDAS sur la base de Full Service et de Software as a Service. Parmi les clients de la société Identity Trust Management AG figurent des leaders du marché tels que Deutsche Telekom, 1&1, WEB.DE, GMX, OTTO, R+V, HUK, CosmosDirekt, BMW, SWK Bank, VW, Audi, Bundesdruckerei et Telefonica.

