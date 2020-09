IDnow annonce la nomination de Bettina Pauck en tant que nouvelle COO

Le fournisseur en vérification d'identité de Munich souhaite la bienvenue à Bettina Pauck, qui dirigera la division Opérations

MUNICH, 4 septembre 2020 /PRNewswire/ -- IDnow, un fournisseur leader de solutions de vérification d'identité en tant que service, accueille Bettina Pauck en tant que Chief Operations Officer dans son équipe de direction. Elle dirigera la division Opérations sur le site de Munich ainsi que le site de Leipzig, qui fera partie du groupe IDnow à compter de septembre. IDnow a repris cette nouvelle filiale dans le cadre de l'acquisition de Wirecard Communication Services.

Suite au rachat réussi de Wirecard Communication Services GmbH en début de semaine, IDnow annonce la nomination de Bettina Pauck en tant que Chief Operations Officer dans l'équipe de direction du fournisseur en vérification d'identité de Munich. Dans le cadre de l'acquisition, elle a déjà participé à l'évaluation de la société. Sa principale responsabilité au cours des mois à venir consistera à intégrer l'ancienne Wirecard Communication Services GmbH - maintenant IDnow Services GmbH - dans les processus existants et d'octroyer une position optimale à l'unité commerciale pour une croissance prévisible.

Au cours des 12 dernières années, Bettina Pauck a travaillé avec sa propre entreprise en tant que consultante pour des sociétés comme N26, reBuy ou Axel Springer et a optimisé leurs opérations avec la clientèle. Elle travaille dans le service client depuis 2004 et apporte maintenant à IDnow ses nombreuses années d'expérience en gestion stratégique, tactique et opérationnelle des clients ainsi qu'en conception et contrôle des structures de service.

« La vérification d'identité se trouve au cœur de bon nombre de secteurs, mais par-dessus tout, elle assure la sécurité et la sensation de sécurité de nombreux clients. Comme les clients se trouvent au cœur de toutes mes activités, je suis particulièrement ravie de pouvoir créer une réelle différence pour la clientèle, et pour IDnow, en occupant cette fonction centrale », a déclaré Bettina Pauck. « IDnow est une entreprise possédant une vision forte et mon objectif est de porter la division Opérations vers un tout autre niveau grâce à son équipe remarquable », a-t-elle ajouté.

« Je suis ravie que nous ayons pu engager Bettina Pauck au poste de COO chez IDnow. Elle jouera un rôle central dans le développement de notre division dédiée aux opérations, aussi et surtout au vu de la récente hausse de la demande. Avec l'acquisition de Wirecard Communication Services, nous avons créé une infrastructure et une capacité additionnelles, qui nous permettront d'améliorer davantage notre gamme et la qualité de notre service », a déclaré Andreas Bodczek, CEO d'IDnow.

À propos d'IDnow

Avec sa plateforme de vérification d'identité en tant que service (IVaaS), IDnow est déterminée à faire du monde connecté un lieu plus sûr. La vérification d'identité impossible à manipuler d'IDnow est utilisée dans tous les secteurs menant des interactions avec la clientèle en ligne qui nécessitent un degré élevé de sécurité. IDnow utilise l'intelligence artificielle pour vérifier toutes les caractéristiques de sécurité des documents d'identité et peut donc identifier de manière fiable les documents falsifiés. Potentiellement, les identités de plus de 7 milliards de clients de 193 pays différents peuvent être vérifiées en temps réel. Outre la sécurité, l'accent est mis également sur la facilité d'application pour le client. Possédant une note de cinq étoiles sur cinq sur le portail d'avis de consommateurs Trustpilot, la technologie d'IDnow est particulièrement conviviale.

IDnow couvre une large gamme de cas d'utilisation à la fois dans les secteurs réglementés en Europe et pour les modèles commerciaux numériques complètement nouveaux à travers le monde. La plateforme permet au flux d'identité d'être adapté à différentes exigences régionales, juridiques et commerciales au cas par cas.

IDnow est soutenue par les investisseurs en capital-risque Corsair Capital, BayBG, Seventure Partner, G+D Ventures ainsi qu'un consortium d'investisseurs providentiels de renom. Son portefeuille de plus de 250 clients comprend des sociétés internationales de premier plan de divers secteurs comme Bank of Scotland, BNP Paribas, Commerzbank, eventim, Raisin (Weltsparen), Sixt, solarisBank, Telefonica Deutschland, UBS et Western Union ainsi que des fintechs telles que Fidor, N26, smava et wefox.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1195347/IDnow_Logo.jpg

Contact auprès de la presse :

Christina Schwinning

[email protected]

+49 89 41324 6054

Related Links

http://www.idnow.eu/



SOURCE IDnow GmbH