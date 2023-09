IDnow apresenta solução de validação de identidade totalmente automatizada com verificação de CPF para o mercado de jogos de apostas brasileiro

Solução combate fraude na hora da retirada do bônus e o envolvimento de menores de 18 anos em jogos de apostas, além de prevenir a lavagem de dinheiro

MUNIQUE, 5 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- IDnow, fornecedora líder de plataforma de validação de identidade, anuncia a integração da verificação do banco de dados de CPF brasileiro (Cadastro de Pessoas Físicas) em sua solução multidimensional de comprovação de identidade e prevenção de fraudes.

A solução de plataforma da IDnow combina a nova verificação no banco de dados de CPF com recursos automatizados de comprovação da autenticidade de documentos online e serviços totalmente automatizados de Conheça seu Cliente (Know your Customer, KYC) e Combate à lavagem de dinheiro (Anti-Money Laundering, AML). Esse último verifica em listas mundiais de pessoas politicamente expostas (PPE) e sanções. Para detectar tentativas de fraude isoladas e em série, a plataforma da IDnow usa tecnologia própria de prevenção de fraudes que coleta sinais de risco de biometria, documentos, dispositivos como celulares ou computadores, e outras fontes de dados.

Emitido pela Receita Federal do Brasil, o documento CPF fornece nome, data de nascimento, situação do CPF, entre outras informações, e é necessário para votar, entrar na universidade ou ingressar na política no Brasil. A nova verificação de CPF proporciona uma camada adicional de garantia de identidade de uma fonte federal confiável dentro do processo de integração da IDnow.

Além do CPF, os cidadãos brasileiros possuem vários tipos de documentos em papel sem nenhum esquema de identificação padronizado ou centralizado do governo federal. Historicamente, isso tornou a automação da comprovação de documentos um desafio. A nova solução da IDnow resolve esse problema.

"Colaboramos com especialistas do governo e do setor de iGaming para garantir que nossa solução ofereça alta automação para os documentos em papel do Brasil, além de uma integração com o banco de dados de CPF. Ela proporciona garantia de identidade holística e escalável para operadores brasileiros de jogos esportivos e jogos de apostas. Ao projetar nossa solução para o mercado brasileiro, percebemos rapidamente que, sem a etapa adicional de segurança da verificação de CPF, seria fácil para fraudadores falsificarem documentos. De todas as soluções de comprovação de documentos, a da IDnow é uma das únicas a implementar essa etapa em seu processo de verificação de documentos sem nenhum custo extra para o operador. O KYC não deve ser um fardo, mas um facilitador e, continuaremos a focar nisso para nossos clientes e jogadores", explica Roger Redfearn-Tyrzyk, vice-presidente global de jogos da IDnow.

Proteja os jogadores, sua plataforma, sua marca e sua reputação verificando a idade de seus clientes

Com a ação recente do governo brasileiro para regulamentar as apostas esportivas, espera-se que o mercado cresça ainda mais, enquanto os operadores buscam soluções totalmente em conformidade com a Lei e que impeçam a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.

Redfearn-Tyrzyk explica: "Um dos objetivos do novo regulamento é tornar as apostas esportivas mais seguras para os jogadores e as plataformas, evitando fraudes e jogos de apostas por menores de idade. A solução automatizada da IDnow com a verificação de CPF integrada pode impedir e proteger menores de idade de se envolverem em jogos de apostas, além de permitir uma integração descomplicada e eficiente que equilibra as demandas do consumidor por segurança e privacidade sem adicionar empecilhos à sua jornada. Graças ao nosso alto nível de automação e orquestração, os provedores de jogos de apostas podem gerar conversões e aumentar a eficiência operacional, cumprindo com os ditames do novo regulamento de jogos de apostas".

Um operador do setor de jogos online, a Eyas Gaming, está fazendo parceria com a IDnow no mercado brasileiro. Andrejs Cuzans, diretor de fraudes, riscos e pagamentos da Eyas Gaming, conta: "Alguns novos jogadores que desejam se inscrever passarão por um processo automatizado de verificação de documentos baseado em IA com a IDnow AutoIdent. Após uma parceria bem-sucedida com a IDnow na Nova Zelândia, a Eyas está expandindo a colaboração para a América Latina, contando com a ampla cobertura de documentos que a IDnow apresenta e o processo comprovado de verificação de identidade oferecido pelo AutoIdent".

Sobre a IDnow

A IDnow é uma provedora líder de plataforma de comprovação de identidade na Europa, com a visão de tornar o mundo conectado um lugar mais seguro. A plataforma IDnow oferece um amplo portfólio de soluções de verificação de identidade, completamente automatizada ou assistida por humanos (manual), puramente online a ponto de vendas em hardware, cada uma delas otimizada para segurança e taxas de conversão de usuário.

Em 2021, a IDnow adquiriu a líder de mercado francesa em tecnologia de identidade, ARIADNEXT, e a alemã identity Trust Management AG, permitindo que a IDnow ofereça a seus clientes uma das mais amplas soluções de identificação por meio de uma plataforma exclusiva e integrada.

A empresa conta com escritórios na Alemanha, Reino Unido e França e é apoiada por investidores institucionais renomados, incluindo Corsair Capital e Seventure Partners. Seu portfólio de mais de 900 clientes internacionais abrange uma ampla gama de setores e inclui empresas internacionais líderes em seu seguimento, como UniCredit, Telefonica, Sixt, Crédit Agricole, BNP e Munich Re, além de campeões digitais como N26, Solarisbank, Younited Credit, Boursorama, Klarna e Tier Mobility.

Contato de imprensa da IDnow:

Katherina Riesner

[email protected]

+49 89 41324 6030

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2196749/IDnow_Logo.jpg

FONTE IDnow

SOURCE IDnow