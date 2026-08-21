IDnow certifié pour émettre des QEAA, un chaînon essentiel de la conformité européenne

IDnow enrichit son offre de vérification d'identité et de services de confiance avec la délivrance de QEAA, permettant ainsi aux organisations d'utiliser des identifiants vérifiés dans le respect de la législation, ce que les systèmes nationaux d'identification électronique et l'EUDI Waller n'ont pas encore été en mesure d'assurer de manière cohérente.

PARIS, 21 août 2026 /PRNewswire/ -- IDnow, leader européen de l'identité numérique et de la prévention de la fraude, annonce que son prestataire de services de confiance qualifié (QTSP), IDnow Trust Services AB, a obtenu la certification lui permettant d'émettre des attestations électroniques qualifiées d'attributs (QEAA).

IDnow s'est récemment soumis à une évaluation de conformité approfondie, spécifiquement consacrée aux QEAA, comprenant des audits sur site ainsi qu'un examen détaillé des preuves relatives aux processus de référence de l'entreprise en tant que QTSP et au service QEAA lui-même. L'évaluation a notamment porté sur la vérification des attributs, leur émission technique, la gestion de leur cycle de vie et la sécurité informatique, au regard des normes ETSI EN 319 401 et ETSI TS 119 471. Elle s'est conclue sans aucune non-conformité. Le rapport de conformité qui en résulte a été soumis à la Post- och telestyrelsen (PTS) en Suède, l'autorité de contrôle chargée d'accorder le statut qualifié et de procéder à l'inscription correspondante sur la liste de confiance de l'Union européenne.

Les QEAA offrent aux organisations un moyen juridiquement reconnu et conforme à eIDAS 2.0 de vérifier des informations spécifiques concernant leurs clients, telles qu'une adresse de résidence, un numéro d'identification fiscale ou encore un titre professionnel.

Une QEAA est une attestation numérique sécurisée et vérifiée, reconnue dans toute l'Union européenne, qui certifie un attribut spécifique relatif à une personne ou une organisation. Contrairement aux certificats papier, elle est immédiatement vérifiable, automatiquement exploitable et réutilisable. Les QEAA d'IDnow peuvent être utilisées de deux manières : directement intégrées aux parcours d'onboarding existants d'une organisation ou émises dans le portefeuille européen d'identité numérique (EUDI Wallet).

Le chaînon manquant de l'AMLR

Cette certification intervient alors que les établissements financiers réglementés à travers l'Europe se préparent à l'entrée en application du règlement européen de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLR), qui imposera aux entités assujetties de collecter et de vérifier un large éventail d'attributs et d'informations relatifs à leurs clients d'ici au 10 juillet 2027. Certains systèmes nationaux d'identité électronique et certains EUDI Wallets ne fournissant pas nécessairement l'ensemble des attributs requis dans les données d'identification personnelle standard (PID, Person Identification Data), de nombreuses organisations risquent de se retrouver confrontées à un décalage entre les informations qu'elles doivent vérifier et celles que les écosystèmes d'identité actuels sont en mesure de fournir de manière fiable.

Le service QEAA d'IDnow est conçu pour combler cette lacune. Grâce à une intégration unique, IDnow réunit la vérification d'identité, la vérification des attributs et l'émission de QEAA au sein d'une même chaîne de confiance. IDnow vérifie l'attribut auprès d'une source faisant autorité, puis émet directement la QEAA via son propre QTSP.

« L'AMLR ne demande pas seulement aux organisations de savoir qui est leur client : elles doivent également être en mesure de prouver des informations spécifiques à son sujet. Or, les infrastructures d'identité actuelles n'ont pas été conçues pour le faire de manière homogène à travers l'Europe », commente Johannes Leser, Managing Director d'IDnow Trust Services.

« Grâce à notre certification QEAA, nous pourrons offrir aux organisations un moyen juridiquement reconnu et prêt pour l'audit de combler cette lacune, sans attendre que le calendrier de déploiement du portefeuille européen d'identité numérique ne rattrape des échéances réglementaires qui, elles, sont déjà fixées. »

À propos d'IDnow

IDnow est le leader européen de l'identité numérique et de la prévention de la fraude. Sa mission est de faire de la confiance un pilier du monde numérique. Grâce à son large portefeuille de solutions SaaS, alimentées par l'intelligence artificielle, dédiées à la vérification d'identité et à la prévention de la fraude, IDnow établit, maintient et renforce la confiance tout au long du parcours client, permettant aux entreprises d'opérer en toute sécurité tout en soutenant leur croissance et leur capacité à évoluer.

IDnow Trust Platform offre un accès unifié à des services de vérification d'identité, de prévention de la fraude, d'authentification biométrique et de services de confiance numérique qualifiés.

IDnow dispose de bureaux en Allemagne, au Royaume-Uni, en Roumanie et en France, et bénéficie du soutien de Corsair Capital.