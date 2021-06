IDnow et ARIADNEXT, fournisseurs de solutions d'identification, s'associent pour créer une plateforme pan-européenne de vérification d'identité de premier plan

Grâce à l'union des forces de IDnow et d'ARIADNEXT, les sociétés seront en mesure d'offrir une plateforme complète de vérification d'identité, allant de solutions technologiques automatisées pilotées par l'IA, à des solutions avec assistance humaine, avec des options de vérification en ligne ou en points de vente. Cette combinaison augmentera les capacités de service qu'IDnow peut aujourd'hui offrir, spécifiquement aux marchés britannique, français et allemand, ainsi qu'à tous ses clients internationaux qui recherchent une solution globale couvrant leurs besoins en matière de vérification d'identité selon différentes juridictions et, ou, cas d'usage.

Grâce à la forte adoption des produits d'identification digitale, IDnow prévoit de multiplier ses revenus par trois en 2021 par rapport à 2019 et est en bonne voie pour continuer sur cette dynamique de croissance.

Depuis le début de la pandémie, IDnow a constaté une forte augmentation de la demande pour ses solutions. Les produits d'IDnow ont connu une utilisation de plus de 200% de plus que l'année dernière et de nombreuses entreprises ont ainsi décidé d'intégrer des solutions d'entrées en relation digitales sur leurs parcours clients. L'intégration d'ARIADNEXT, dont l'utilisation des services a également augmenté de plus 130% par an au cours des 5 dernières années, permettra de répondre à cette demande croissante en offrant une expérience utilisateur fluide et conviviale.

« Ce rapprochement avec ARIADNEXT est une étape importante dans la réalisation de notre vision, qui est de construire le leader paneuropéen des solutions de vérification d'identité en tant que service », a déclaré Andreas Bodczek, PDG d'IDnow. « La vérification d'identité a connu un tournant majeur vers la numérisation au cours de la dernière décennie et cette tendance s'est encore accélérée par la pandémie. Il est désormais essentiel pour les banques, les assureurs, les télécoms, et autres de s'orienter vers des solutions sûres et automatisées. Avec ARIADNEXT, en plus de notre récente acquisition d'Identity Trust Management AG, IDnow peut fournir à ses clients une suite de produits encore plus large via une plateforme unique avec une expérience utilisateur fluide. »

"Nous nous réjouissons de rejoindre une équipe du calibre d'IDnow. En combinant nos expériences et nos compétences, nous allons travailler à notre vision commune de fournir une solution pan-européenne sécurisée et pérenne à nos clients", a déclaré Guillaume Despagne, président d'ARIADNEXT. « Avec une forte présence en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Pologne et en Roumanie, nos portefeuilles de produits combinés visent à créer une plateforme inégalée pour nos clients sur le marché européen. »

La société conservera les sites d'ARIADNEXT à Rennes, Paris, Madrid, Bucarest, Iasi et Varsovie, ainsi que l'ensemble de ses 125 employés. L'acquisition est soumise à l'approbation des organismes de réglementation.

À propos d'IDnow

IDnow est une plateforme de vérification d'identité leader en Europe et dont la vision est de faire du monde connecté un endroit plus sûr. La plateforme IDnow fournit un large portefeuille de solutions de vérification d'identité, allant de l'automatisation à l'assistance humaine, du purement en ligne au point de vente, chacune optimisée pour les taux de conversion des utilisateurs et la sécurité.

La société dispose de bureaux en Allemagne, au Royaume-Uni et en France et est soutenue par des investisseurs institutionnels de renom, dont Corsair Capital et Seventure Partners. Son portefeuille de plus de 670 clients internationaux couvre un large éventail de secteurs et comprend des acteurs internationaux de premier plan tels que Western Union, UBS, Commerzbank, Sixt et Munich Re, ainsi que des champions du digital comme N26, Solarisbank, wefox et Tier mobility.

À propos d'ARIADNEXT

ARIADNEXT fait partie des leaders européens dans le secteur de l'identification digitale. En fournissant des solutions entièrement automatisées basées sur l'Intelligence Artificielle, ARIADNEXT offre aux entreprises et aux gouvernements la possibilité d'établir instantanément des relations de confiance avec leurs consommateurs et leurs citoyens. Ces solutions leur permettent de répondre aux défis réglementaires et aux exigences de la lutte contre la fraude tout en se concentrant sur l'expérience client et la transformation numérique.

La société dispose de bureaux en France, en Espagne, en Pologne et en Roumanie. Les solutions d'ARIADNEXT ont déjà séduit plus de 300 clients en Europe tels que la Société Générale, le Crédit Mutuel, Lydia, Younited Credit, la Française des Jeux, Unibet, SFR et Bouygues Telecom.

Press contact IDnow:

Christina Schwinning

[email protected]

+49 89 41324 6054

Press contact ARIADNEXT:

Elodie Poulain

[email protected]

+33 230 960 570

