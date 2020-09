IDnow fait l'acquisition de Wirecard Communication Services

Le fournisseur de solutions de vérification d'identité basé à Munich fait l'acquisition de Wirecard Communication Services

MUNICH et LEIPZIG, Allemagne, 1er septembre 2020 /PRNewswire/ -- IDnow, l'un des principaux fournisseurs de solutions de vérification d'identité en tant que service et Wirecard Communication Services GmbH annoncent la signature d'un accord pour l'acquisition de Wirecard Communication Services par IDnow. IDnow demeurera à Leipzig et maintiendra la majorité de son effectif.

Avec Wirecard Communication Services, IDnow se concentrera sur la fourniture de services de vérification d'identité et continuera à bâtir la capacité supplémentaire nécessaire à la solide croissance de ses processus d'identification. Au vu de la croissance organique des services numériques et des besoins supplémentaires liés aux restrictions imposées par la pandémie du COVID-19, IDnow affiche une forte croissance concernant la demande pour ses procédures de vérification numérique. Cette acquisition vise à améliorer la qualité du service des produits IDnow et ainsi accroître la réactivité auprès des clients, en plus de raccourcir les délais d'attente.

Wirecard Communication Services GmbH a été créée le 29 avril 2003, et fait partie du Groupe Wirecard. Dans le cadre d'un processus d'investissement structuré, Wirecard Communication Services GmbH a été offerte à la vente par le biais d'une transaction d'actifs. IDnow et Wirecard Communication Services travaillent déjà ensemble avec succès depuis plus de cinq ans.

Lors d'une réunion qui s'est tenue lundi après-midi avec les employés, l'administrateur en matière d'insolvabilité, l'avocat Dr Nils Freudenberg, de Tiefenbacher Insolvency Administration, a annoncé la prise de contrôle aux employés de Wirecard Communications Services. La première étape consistera à pourvoir les employés détenant les qualifications appropriées et à adapter l'infrastructure technique. Après ce réalignement, les installations de Leipzig seront agrandies de façon stratégique et intégrées aux processus d'IDnow, afin d'accélérer encore plus la mise en œuvre de projets et d'intensifier le développement technique des services de vérification d'identification.

« L'intégration de Wirecard Communication Services dans le Groupe IDnow nous permettra de saisir l'occasion d'améliorer encore notre gamme de services et sa qualité, au profit de tous nos clients. Nous collaborons étroitement avec cette division de la société depuis plusieurs années et nous apprécions grandement les qualifications et l'expérience de ses employés. Nous sommes en plein essor et nous maintiendrons et agrandirons les installations de Leipzig », a déclaré Andreas Bodczek, PDG d'IDnow.

« Nous sommes enthousiasmés d'avoir trouvé en IDnow un acheteur qui apprécie et connaît notre entreprise, et dont la culture est aussi bienveillante. Personnellement, je suis ravie de demeurer en place et de travailler au sein de l'équipe à IDnow », a déclaré Amra Blume, directrice générale de Wirecard Communications Services.

Grâce à sa plateforme de vérification de l'identité en tant que service (IVaaS), IDnow est sortie du lot pour faire du monde connecté un environnement plus sûr. La vérification de l'identité, impossible à manipuler, d'IDnow est utilisée dans différents domaines d'activité pour les interactions en ligne avec les clients nécessitant un niveau élevé de sécurité. IDnow a recours à l'intelligence artificielle pour vérifier tous les éléments de sécurité figurant sur les pièces d'identité et peut ainsi détecter de façon fiable les documents falsifiés. Potentiellement, les identités de plus de 7 milliards de clients, dans 193 pays différents, pourraient être vérifiées en temps réel. Outre la sécurité, l'accent en mis sur l'offre aux clients d'applications simples à utiliser. La technologie IDnow est particulièrement facile à utiliser et a recueilli cinq étoiles sur cinq chez Trustpilot, un portail d'évaluation de la satisfaction client.

IDnow couvre une vaste palette d'utilisations, tant dans des secteurs réglementés en Europe qu'avec de tout nouveaux modèles commerciaux numériques dans le monde entier. La plateforme permet au flux d'identification d'être adapté aux spécificités régionales, juridiques et commerciales, au cas par cas.

IDnow a l'appui des investisseurs en capital-risque Corsair Capital, BayBG, Seventure Partner, G+D Ventures, ainsi que celui d'un consortium de « business angels » (investisseurs providentiels) réputés. Son portefeuille de plus de 250 clients comprend des entreprises internationales, leaders dans leurs différents domaines d'activité, comme Bank of Scotland, BNP Paribas, Commerzbank, eventim, Raisin (Weltsparen), Sixt, solarisBank, Telefonica Deutschland, UBS, Western Union et wirecard, ainsi que des fintechs telles que Fidor, N26, smava ou wefox.

