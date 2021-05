IDnow lance la vérification basée sur la NFC pour les cartes d'identité numériques

Le fournisseur de plates-forme enrichit IDnow AutoIdent de la technologie NFC (Near Field Communication) pour créer une expérience utilisateur encore meilleure

MUNICH, 21 mai 2021 /PRNewswire/ -- IDnow, un leader allemand de la vérification d'identité sur plate-forme en tant que service, a annoncé aujourd'hui la mise en œuvre de la capacité de lecture NFC dans IDnow AutoIdent. Les utilisateurs bénéficieront ainsi d'un processus de vérification encore plus fluide et plus rapide.

La nouvelle solution prendra en charge tous les documents d'identification conformes à la norme OACI 9303, tels que les passeports électroniques et les cartes d'identité NFC. Tout ce dont l'utilisateur a besoin, c'est d'une carte d'identité avec une puce RFID (identification par radiofréquence) et d'un smartphone compatible NFC. L'application IDnow reconnaît la disponibilité d'une puce RFID, lit les données personnelles et les informations biométriques (photo) contenues dans la puce avec une protection intégrée de la vie privée et compare les informations biométriques extraites de la puce à un selfie vidéo et à un contrôle de l'existence.

IDnow a constaté que les utilisateurs accordent de plus en plus d'importance à l'identification rapide et facile et apprécient la liberté de choix lors de la sélection de leur méthode d'identification. Différents groupes d'utilisateurs préfèrent différentes méthodes, et les entreprises peuvent constater une forte augmentation de leurs taux de conversion si elles offrent un choix aux utilisateurs. C'est pourquoi IDnow offre une plate-forme complète, qui comprend des méthodes d'identification allant du hors ligne au en ligne, des méthodes automatisées aux procédures effectuées par des spécialistes de l'identité, disponibles de manière flexible en ligne, hors ligne dans les agences et même par un coursier à la porte de l'utilisateur.

« La capacité NFC de notre produit AutoIdent est une étape importante pour renforcer notre plate-forme et créer un parcours d'utilisation fluide pour tous. Nos clients apprécient cette liberté de choix pour leurs utilisateurs et constatent des taux de conversion élevés grâce à des processus simples et transparents », déclare Vikas Seth, directeur des produits chez IDnow. « Grâce à l'application de la lecture de la puce RFID basée sur la technologie NFC dans le produit AutoIdent d'IDnow, vous n'avez pas besoin de faire de compromis, mais vous obtenez le meilleur des deux mondes : un haut niveau de sécurité et un processus d'embarquement pratique à grande vitesse », ajoute-t-il.

Le principe de lecture d'un passeport électronique via NFC est utilisé avec succès par les aéroports dotés de portiques de passeport électronique, des lieux aux exigences de sécurité extrêmement élevées. En ajoutant cette fonction à IDnow AutoIdent, IDnow permet aux banques, aux compagnies d'assurance et à d'autres entreprises d'obtenir le même niveau de protection contre les fraudeurs et les voleurs d'identité grâce à une méthode, déjà bien établie et comprise par leurs utilisateurs finaux, entièrement automatisée et conçue pour améliorer les taux de conversion.

Pour les cas d'utilisation à haute sécurité, IDnow propose également une variante capable de vérifier l'authenticité de la puce RFID et de la valider sur un serveur sécurisé à l'aide de certificats numériques afin de garantir que la puce RFID elle-même n'est pas compromise par des fraudeurs.

Ces dernières années, IDnow a élargi son rôle bien au-delà de la simple offre de méthodes d'identification individuelles et est devenu la plateforme globale pour les identités numériques avec plusieurs millions de transactions par an.

Début 2021, IDnow a annoncé l'acquisition d'identity Trust Management AG, l'un des principaux fournisseurs internationaux de vérification en ligne et hors ligne. Il s'agit de la deuxième acquisition au cours des six derniers mois pour IDnow et elle représente une étape importante en passe de devenir la première plate-forme d'identité en Europe. L'acquisition d'Identity Trust Management AG permet à IDnow de s'étendre à de nouveaux secteurs et de proposer ses services à une clientèle plus large en Allemagne et au-delà.

À propos d'IDnow

IDnow est une plate-forme de vérification d'identité leader en Europe, dont la vision est de rendre le monde connecté plus sûr. La plate-forme IDnow propose un large éventail de solutions de vérification d'identité, allant de l'automatisation à l'assistance humaine, se faisant uniquement en ligne ou au point de vente, chacune d'entre elles étant optimisée pour les taux de conversion des utilisateurs et la sécurité.

La société possède des bureaux en Allemagne, au Royaume-Uni et en France et est soutenue par des investisseurs institutionnels de renom, dont Corsair Capital et Seventure Partners. Son portefeuille de plus de 670 clients internationaux couvre un large éventail de secteurs et comprend des acteurs internationaux de premier plan tels que Western Union, UBS, Commerzbank, Sixt et Munich Re, ainsi que des champions du numérique comme N26, Solarisbank, wefox et Tier mobility.

Contact pour la presse chez IDnow :

Christina Schwinning

[email protected]

+49 89 41324 6054

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1342896/IDnow_Logo.jpg

