IDnow se félicite de l'accord sur une période de transition pour la loi sur les jeux d'argent en ligne en Allemagne

MUNICH, 17 septembre 2020 /PRNewswire/ -- IDnow, un des principaux spécialistes de la vérification d'identité, se félicite que les 16 États allemands aient convenu d'une période de transition pour intégrer le nouveau et prochain cadre juridique d'ici le 15 octobre. Cette transition clarifie les mandats existants et nouveaux, y compris, un élément important, les exigences de vérification de l'âge pour les jeux d'argent en ligne. Le nouveau régime entrera officiellement en vigueur en juillet de l'année prochaine.

IDnow, dont la mission est de rendre le monde connecté plus sûr, se réjouit de cette décision prise par les États allemands. La société est heureuse de soutenir les opérateurs afin d'offrir une plus grande sécurité aux utilisateurs. Pour IDnow, cela garantit une meilleure protection des clients conformément au droit allemand ainsi que des règles plus claires en matière de jeu responsable.

« Il s'agit d'un grand pas en avant pour l'industrie allemande des jeux d'argent en ligne, et cela montre une fois de plus l'importance des méthodes eKYC et leur nécessité d'évoluer. Dans un monde toujours plus numérique, nous devons rester vigilants et adapter constamment nos exigences en matière de sécurité », déclare Rayissa Armata, Responsable des affaires réglementaires chez IDnow. « IDnow s'efforce de contribuer à une citoyenneté d'entreprise responsable, en veillant à ce que la responsabilité sociale de cette industrie puisse être assurée efficacement par le biais de méthodes innovantes. C'est ce que souhaitent vivement le gouvernement fédéral et les gouvernements des Länder allemands, et IDnow a soutenu et continuera de soutenir activement ces efforts », ajoute-t-elle.

« Nous avons élaboré nos produits en collaboration avec nos clients – les plus grands acteurs du marché – afin de répondre parfaitement à leurs besoins. IDnow propose une vérification vidéo conforme à la loi anti-blanchiment, mais aussi une solution de vérification automatisée approuvée. Les opérateurs de jeux d'argent peuvent choisir, en fonction de leurs besoins de sécurité, laquelle de ces multiples solutions ils souhaitent utiliser. Elles remplissent toutes les critères obligatoires de vérification de l'âge », déclare Oliver Obitayo, Directeur de la sécurité d'IDnow. « Pour nous, il est plus qu'important que nos clients puissent offrir des plateformes de services sécurisées aux clients afin de prévenir leur utilisation par des mineurs », ajoute-t-il.

Après une période d'incertitude, les 16 États allemands ont chacun accepté une période de transition pour les jeux d'argent en ligne en Allemagne avant la date d'entrée en vigueur officielle du 1er juillet 2021. Cette période de transition est marquée par l'accord commun qui consiste à ne pas sanctionner les sociétés de jeux qui respectent la nouvelle loi, laquelle entrera officiellement en vigueur l'année prochaine.

En janvier 2020, les États allemands ont convenu d'un amendement au Traité d'État sur les jeux de hasard (Glücksspielstaatsvertrag) qui entrera également en vigueur le 1er juillet 2021. Cette date a été en partie compromise, tout comme le processus d'attribution des licences de paris sportifs, au cours du premier semestre de cette année, lorsque les affaires ont été suspendues en raison d'une injonction judiciaire demandée par un opérateur de jeux autrichien.

La semaine dernière, les 16 États allemands ont convenu d'une période de transition pour les jeux d'argent, une avancée dont il faut se réjouir. Cela permettra aux opérateurs d'offrir des jeux de type casino et poker sous réserve que ces activités soient pleinement conformes au projet du nouveau Glücksspielstaatsvertrag. Les opérateurs de jeux d'argent en ligne doivent satisfaire à toutes les exigences en matière d'accréditation avant la date limite du 15 octobre. Cela passera notamment par une solution de vérification de l'âge (AV) pour les opérateurs en ligne.

Dans le cadre du nouveau et prochain régime réglementaire, les changements suivants seront apportés :

Les joueurs allemands pourront jouer aux jeux de casino et de poker en ligne dans le cadre d'une réglementation stricte

Une limite de mise de 1 € par tour sera fixée pour les jeux de machines à sous

Le nombre de licences pour les jeux de table sera limité au nombre d'emplacements physiques des casinos dans chaque État

Une limite de dépôt de 1 000 euros sera désormais appliquée dans tous les verticaux de jeux d'argent en ligne en Allemagne.

Avec l'acquisition récente de Wirecard Communication Services au sein du groupe IDnow, la société munichoise a créé des fonctionnalités et des possibilités supplémentaires pour plus de flexibilité afin de pouvoir accompagner comme il se doit ses clients dans toutes les situations.

À propos d'IDnow

Avec sa plateforme de vérification de l'identité en tant que service (IVaaS), IDnow a pour objectif de rendre le monde connecté plus sûr. La vérification d'identité inviolable d'IDnow est utilisée dans tous les secteurs d'activité où les interactions avec les clients en ligne nécessitent un haut degré de sécurité. IDnow fait appel à l'intelligence artificielle pour vérifier toutes les caractéristiques de sécurité des pièces d'identité, et peut ainsi identifier de manière fiable les faux documents. L'identité de plus de 7 milliards de clients de 193 pays différents peut potentiellement être vérifiée en temps réel. Outre la sécurité, l'accent est également mis sur une application simple pour le client. En obtenant cinq étoiles sur cinq sur le portail des avis de clients Trustpilot, la technologie IDnow est particulièrement conviviale.

IDnow couvre un large éventail de cas d'utilisation, tant dans les secteurs réglementés en Europe que pour des modèles commerciaux numériques totalement nouveaux dans le monde entier. La plate-forme permet d'adapter le flux d'identité aux différentes exigences régionales, juridiques et commerciales, au cas par cas.

IDnow est soutenu par les investisseurs en capital-risque Corsair Capital, BayBG, Seventure Partner, G+D Ventures ainsi que par un consortium d'investisseurs providentiels de renom. Son portefeuille de plus de 250 clients comprend de grandes entreprises internationales de divers secteurs, telles que la Bank of Scotland, BNP Paribas, Commerzbank, eventim, Raisin (Weltsparen), Sixt, solarisBank, Telefonica Deutschland, UBS et Western Union, ainsi que des entreprises de la fintech telles que Fidor, N26, smava et wefox.

