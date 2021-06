IDnow soutient le nouveau service numérique d'Audi

Audi intègre la plate-forme d'IDnow dans son nouveau concept de mobilité : « Audi on demand Subscribe »

MUNICH, 1er juin 2021 /PRNewswire/ -- IDnow, fournisseur d'une plate-forme en tant que service de premier rang de vérification de l'identité, appuiera la société automobile internationale AUDI AG et son nouveau service sur abonnement « Audi on demand Subscribe » à l'aide de sa solution de vérification d'identité numérique.

Audi a lancé, à la mi-mai, son modèle d'abonnement entièrement intégré « Audi on demand Subscribe » dans certains concessionnaires d'Allemagne. Axé sur la flexibilité et la commodité pour l'utilisateur, le service numérique permet aux clients de louer une Audi pendant une période de quatre à douze mois. Audi a décidé de s'appuyer sur AutoIdent d'IDnow afin d'offrir une solution rapide et fluide qui s'inscrit dans la stratégie numérique du constructeur automobile. AutoIdent est un système convivial qui lit automatiquement les données relatives à l'identité et au permis de conduire de l'utilisateur, puis vérifie leur authenticité à l'aide de l'IA et de technologies d'apprentissage automatique.

« Nos priorités sont les clients et leur expérience. Il était donc important pour nous, lors de la conception de ce modèle d'abonnement, d'intégrer un processus de vérification de l'identité à la fois rapide et entièrement numérique. Notre public cible n'en attend pas moins. Nous sommes heureux de travailler avec IDnow et sommes ravis de pouvoir offrir une solution conviviale à nos clients », a déclaré Martin Wallenborn, responsable du développement des affaires et des ventes en Allemagne chez AUDI AG. « Audi on demand Subscribe » s'ajoutera à un service existant du groupe automobile : « Audi on demand Rent », destiné aux locations de courte durée de 28 jours ou moins.

« Le service d'abonnement d'Audi doit être à la fois pratique et rapide. Notre équipe a mis au point une excellente solution qui répond exactement aux exigences de la marque Audi et de ses clients », a affirmé Oliver Obitayo, directeur des ventes à IDnow.

Ces dernières années, IDnow a élargi ses capacités bien au-delà de l'offre de processus d'identification individuelles et est devenu la plate-forme globale pour les identités numériques avec plusieurs millions de transactions par an. Début 2021, IDnow a annoncé l'acquisition d'identity Trust Management AG, l'un des principaux fournisseurs internationaux de vérification en ligne et hors ligne. Il s'agit de la deuxième acquisition au cours des six derniers mois pour IDnow et elle représente une étape importante en passe de devenir la première plate-forme d'identité en Europe.

À propos d'IDnow

IDnow est une plate-forme de vérification d'identité leader en Europe, dont la vision est de rendre le monde connecté plus sûr. La plate-forme IDnow propose un large éventail de solutions de vérification d'identité automatisées et assistées par l'humain, se faisant uniquement en ligne ou au point de vente, chacune d'entre elles étant optimisée pour les taux de conversion des utilisateurs et la sécurité.

La société possède des bureaux en Allemagne, au Royaume-Uni et en France et est soutenue par des investisseurs institutionnels de renom, dont Corsair Capital et Seventure Partners. Son portefeuille de plus de 670 clients internationaux couvre un large éventail de secteurs et comprend des acteurs internationaux de premier plan tels que Western Union, UBS, Commerzbank, Sixt et Munich Re, ainsi que des champions du numérique comme N26, Solarisbank, wefox et Tier mobility.

