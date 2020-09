Idosos são os que mais pagam em dia o empréstimo pessoal, revela estudo inédito da Serasa Experian

SAO PAULO, 9 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Segundo estudo inédito da Serasa Experian realizado com base nas informações do Cadastro Positivo, os consumidores idosos – acima de 60 anos – são os que mais fazem o pagamento em dia do empréstimo pessoal. De acordo com o levantamento feito em maio deste ano, a população desta faixa etária que tinha a modalidade contratada teve uma taxa de pontualidade de 91,3%. É o maior índice na comparação com os demais grupos de idade e está acima da média nacional (85,8%).

"O empréstimo pessoal é uma linha de crédito procurada por quem precisa, por exemplo, quitar uma dívida, fazer uma compra mais cara evitando financiamento a juros mais altos e até mesmo substituir dívidas caras, como o rotativo do cartão de crédito e o cheque especial. Os idosos, faixa que concentra também os aposentados, estão em uma fase mais madura e experiente, por isso, costumam priorizar melhor o pagamento em dia de suas contas para não desequilibrar o orçamento e manter uma vida financeira mais saudável", diz o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.

O estudo também mostra que 16,8% da população do país que está no Cadastro Positivo tinha algum empréstimo pessoal ativo. Na visão por idade, a maior utilização fica na faixa dos idosos – acima de 60 anos, com 22,4%, e a menor no grupo de jovens – 18 a 25 anos, com 11,1%. No intervalo estão: 26 a 35 anos (14,8%), 36 a 50 anos (16,4%) e 51 a 60 anos (17,8%).

O levantamento revelou ainda que o empréstimo pessoal compromete, em média, 13,7% da renda dos brasileiros que tinham esta modalidade de crédito ativa em maio. A região Sul é a única em que todos os seus Estados figuram o ranking das dez UFs que menos comprometem a renda com empréstimo pessoal.

Curso gratuito para apoiar a saúde financeira dos brasileiros

A Serasa Experian disponibiliza um curso on-line e gratuito para contribuir com a saúde financeira e empoderar economicamente a população. O conteúdo apresenta fundamentos básicos de educação financeira, essenciais para ajudar aqueles que precisam organizar as finanças.

Para participar, acesse o link: www.serasaexperian.com.br/acoes-covid e procure pelo tema: Curso Básico de Orientação Financeira. É possível encontrar também informações sobre as demais iniciativas da Serasa Experian para ajudar consumidores e empresas durante este momento desafiador.

