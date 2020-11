iDS-Caso de difamación de Johnny Depp vs. NGN

LONDRES, 10 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- iDS fueron nombrados como expertos en un importante caso de difamación este verano en el icónico Strand de Londres. El demandante, el señor John Christopher Depp (Johnny Depp) había presentado una demanda por difamación que fue escuchada en The Queen's Bench Division del Tribunal Superior, presidida por el señor Justice Nicol. Los dos demandados nombrados en el caso fueron (1) News Group Newspapers Ltd (NGN), editores de The Sun, y (2) Dan Wootton, editor ejecutivo de The Sun.