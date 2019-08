IDT lança marca net2phone no Brasil

SÃO PAULO, 20 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A IDT Brasil Telecomunicações, subsidiária da IDT Corporation (www.idt.net), anuncia o lançamento da marca net2phone, pioneira e uma das líderes mundiais na tecnologia VoIP. Com a novidade, a empresa do grupo IDT passa a oferecer recursos mais eficientes e de qualidade no sistema PABX em nuvem.

Há mais de dois anos no mercado nacional, a telefonia em nuvem vem facilitando a comunicação interna e externa das empresas pelas funcionalidades e flexibilidades ofertadas no estabelecimento das chamadas. O moderno sistema aproveita a infraestrutura local e o poder da internet para auxiliar as empresas a fazerem um upgrade dos sistemas de telefonia de alto custo para uma solução VoIP baseada em nuvem e rica em recursos, aliada ao baixo custo nas ligações nacionais e internacionais que uma operadora moderna como a IDT pode oferecer.

"Com o lançamento da marca, a IDT Brasil demonstra estar cada vez mais preparada para o atendimento ao mercado brasileiro, que se caracteriza por consumidores exigentes no tocante a qualidade e tecnologia. O moderno sistema em nuvem net2phone atende a qualquer tamanho e necessidade das empresas, sejam startups, pequenos escritórios, empresas ou rede de lojas que contam com várias localidades que necessitam de comunicação integrada e inteligente", destaca Eliseu Carnizello, Gerente Geral da IDT Brasil.

Com licenças da Anatel, a IDT atua no Brasil há 13 anos no fornecimento de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) e Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), e conta com o código para chamadas de longa distância - Código de Seleção de Prestadora (CSP) - 26. O serviço PABX em nuvem está disponível nas maiores cidades do Brasil, entre elas, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Porto Alegre.

"O lançamento da net2phone no Brasil é um passo importante para consolidar a marca já utilizada e reconhecida em diversos países. O mercado brasileiro contará com um sistema com autoridade em telefonia em nuvem empresarial para desenvolver seus negócios com tecnologia, economia e qualidade em uma nova maneira de se comunicar ao telefone", ressalta Jonathan Melo, Gerente de Marketing América Latina.

Nova solução

Além das soluções de PABX em nuvem, telefonia VOIP e SIP Trunk ou Tronco SIP, a net2phone passa a oferecer o serviço de Call Center, com recursos completos de funcionalidades para melhor controle e visibilidade de operação em atendimento telefônico. O modulo integrado com a plataforma em nuvem atende às necessidades das mais exigentes empresas.

Sobre a IDT:

Fundada em 1990 nos Estados Unidos, a IDT Corporation é uma das líderes mundiais na prestação de serviços de telecomunicações de Longa Distância Internacional, e está presente em 150 países, com mais de 1300 colaboradores.

Sobre a Net2phone:

Marca do grupo IDT Corporation, a net2phone é pioneira em serviços VoIP e uma das líderes globais na oferta de soluções IP e Comunicação Unificada, e está no mercado mundial desde 1996.

Mais informações sobre os nossos serviços acesse https://net2phone.com.br.

