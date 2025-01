IE International Education et MetaAppply signent un partenariat stratégique inédit

LONDRES, 29 janvier 2025 /PRNewswire/ -- IE International Education et MetaApply ont signé un partenariat stratégique pour regrouper leurs marques au sein d'une même société, formant ce qui deviendra rapidement un acteur majeur dans les secteurs de l'enseignement supérieur international et de l'apprentissage des langues.

Les deux organisations offrent de nombreux services de soutien aux étudiants souhaitant entreprendre des études à l'étranger.

IE International Education/MetaApply sera un guichet unique pour tous les services des deux marques, combinant une utilisation de pointe de l'IA pour rationaliser les processus, ainsi qu'une présence physique pour fournir des résultats de premier plan à l'échelle mondiale.

L'entreprise mettra en œuvre un modèle de gouvernance par codirection, Patrick Guimaraes étant nommé CEO pour l'Amérique latine et l'Europe, et Prashant Sali CEO pour le Royaume-Uni et le reste du monde.

Patrick Guimaraes, CEO pour l'Amérique latine et l'Europe, qualifie ce partenariat de novateur.

« En combinant les services de ces deux organisations, les étudiants disposeront désormais d'un service complet pour tous leurs besoins en matière d'études », déclare M. Guimaraes.

« Il s'agira d'un service unique qui mettra en relation des personnes à différents stades de leur vie avec un réseau mondial d'établissements d'enseignement et d'opportunités de travail.

Ce partenariat est essentiel pour élargir la participation, promouvoir la mobilité sociale et créer un avenir meilleur pour le plus grand nombre possible d'étudiants dans le monde entier. »

Prashant Sali, CEO pour le Royaume-Uni et le reste du monde, déclare que cet accord va véritablement changer la donne dans le secteur de l'éducation internationale.

« Notre nouvelle organisation permet aux étudiants d'être directement mis en contact avec l'université de leur choix, tout en bénéficiant d'un même service pour leurs besoins en matière de voyage, de logement et de travail », souligne M. Sali.

« Nous combinons l'utilisation de l'intelligence artificielle avec une présence physique dans plusieurs pays, ce qui signifie que nos services sont disponibles en continu.

L'objectif de ce partenariat stratégique est de rationaliser les services et de faire des études internationales une réalité pour un plus grand nombre de personnes, et nous nous réjouissons à la perspective de concrétiser les objectifs d'éducation et de carrière de chacun. »

Pour plus d'informations sur MetaApply, cliquez ici.

Pour plus d'informations sur IE International Education, cliquez ici.