IEEE anuncia 14 nuevas publicaciones de acceso abierto

PISCATAWAY, Nueva Jersey, 11 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- IEEE, la organización profesional técnica más grande del mundo dedicada a promover la tecnología para beneficio de la humanidad, anunció hoy que lanzará 14 nuevas publicaciones con acceso completamente abierto y nivel 'gold' que comprenden una amplia gama de tecnologías como telecomunicaciones, computación, ingeniería biomédica, tecnología automotriz, procesamiento de señales, aplicaciones para la industria, electricidad y energía, y muchas más. Las nuevas publicaciones comenzarán a aceptar presentaciones en el otoño de 2019 y publicarán los primeros artículos a principio de 2020.

IEEE, organización sin fines de lucro, es también líder mundial en ingeniería eléctrica y campos relacionados, y ha publicado 23 de las 24 principales publicaciones sobre ingeniería eléctrica y electrónica según el factor de impacto de publicaciones. "El programa de publicación de IEEE continúa creciendo y evolucionando", afirmó Stephen Welby, Director Ejecutivo y COO de IEEE. "IEEE sigue apoyando la ciencia abierta y brindando más opciones y alternativas para respaldar el trabajo y las necesidades de todos los autores e investigadores, aquellos que prefieren publicar en revistas tradicionales mediante suscripción o quienes prefieren o necesitan publicar en revistas de acceso abierto".

Juntas editoriales independientes impulsarán el compromiso de IEEE de publicar artículos de alta calidad, incluidos estudios de avanzada y adelantos en innovación tecnológica. Cada nueva revista seguirá el alto estándar establecido de IEEE en cuanto a revisión por pares, y recurrirá a comunidades técnicas de expertos para seguir publicando los contenidos más reputados. Cada publicación tendrá a un reconocido experto como editor jefe.

Las nuevas publicaciones de IEEE con acceso completamente abierto y nivel 'gold' son:

IEEE Open Journal of Antennas and Propagation

IEEE Open Journal of Circuits and Systems

IEEE Open Journal of the Communications Society

IEEE Open Journal of the Computer Society

IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology

IEEE Open Journal of Industry Applications

IEEE Open Journal of the Industrial Electronics Society

IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems

IEEE Open Journal of the Microwave Theory and Techniques Society

IEEE Open Journal of Nanotechnology

IEEE Open Journal of Power Electronics

IEEE Open Journal of Signal Processing

IEEE Open Journal of Solid-State Circuits

IEEE Open Journal of Vehicular Technology

Estas nuevas publicaciones constituyen incorporaciones de importancia a la reconocida y respetada cartera de revistas de acceso abierto de IEEE. Dicha cartera incluye IEEE Access®, IEEE Photonics Journal, IEEE Journal of the Electron Devices Society, IEEE Journal on Exploratory Solid-State Computational Devices and Circuits, IEEE Power and Energy Technology Systems Journal e IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine.

Establecimiento de nuevas secciones por temas en IEEEAccess

IEEE Access, la publicación de acceso abierto de amplio alcance de IEEE, también lanzará pronto subsecciones específicas para disciplinas alineadas con las siguientes comunidades técnicas de IEEE: IEEE Broadcast Technology Society, IEEE Electronics Packaging Society, IEEE Photonics Society, IEEE Reliability Society, IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, IEEE Power & Energy Society and IEEE Vehicular Technology Society.

Otras nuevas incorporaciones

IEEE también comenzará la transición de la publicación IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing para convertirla en un título con acceso completamente abierto en 2020.

Todas las nuevas opciones de acceso abierto cumplirán plenamente con los mandatos de las organizaciones financiadoras, incluido el Plan S, ya que todos los artículos serán publicados según la Licencia de Atribución de Creative Commons (CC-BY), que permite a los autores conservar el derecho de autor.

Las nuevas publicaciones de acceso abierto y las subsecciones estarán alojadas en la plataforma IEEE Xplore®, visitada por más de cinco millones de usuarios por mes. Es posible consultar más información sobre cada uno de estos títulos en open.ieee.org.

Acerca de IEEE

IEEE es la organización profesional técnica más grande del mundo dedicada a promover la tecnología para beneficio de la humanidad. A través de sus altamente citadas publicaciones, conferencias, normas de tecnología y actividades profesionales y educativas, IEEE es la voz confiable en una amplia variedad de áreas, que comprenden desde sistemas aeroespaciales, computadoras y telecomunicaciones hasta ingeniería biomédica, energía eléctrica y electrónica para el consumidor. Conozca más.

Contacto para medios:

Monika Stickel

+1 732 562 6027

m.stickel@ieee.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/619504/IEEE_Logo.jpg

FUENTE IEEE

SOURCE IEEE