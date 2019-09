IEEE anuncia chamada para envio de artigos para novas revistas científicas de Acesso Aberto

PISCATAWAY, Nova Jersey, 30 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- O IEEE, a maior organização profissional técnica do mundo dedicada ao avanço da tecnologia para benefício da humanidade, anunciou hoje sua chamada para envio de artigos para suas novas revistas científicas com acesso totalmente aberto e de nível "gold". Como líder em pesquisa de computação e engenharia elétrica para a comunidade acadêmica e outros setores, o IEEE tem como compromisso contribuir para promover a pesquisa científica e apoiar o maior acesso às informações tecnológicas.

"O IEEE tem orgulho de anunciar a chamada para envio de artigos para suas novas revistas científicas de acesso aberto, fornecendo acesso totalmente aberto às publicações de conteúdos técnicos e científicos de alta qualidade e de ponta para pesquisadores em todo o mundo", disse Stephen Welby, diretor executivo e diretor de operações do IEEE. "Essa é uma oportunidade única para os autores se beneficiarem da visibilidade que cada lançamento das revistas vai gerar, e seus trabalhos publicados poderão ser acessados por cinco milhões de usuários únicos da Biblioteca Digital Xplore® do IEEE."

As novas revistas científicas com acesso totalmente aberto e nível "gold" do IEEE são:

IEEE Open Journal of Antennas and Propagation

IEEE Open Journal of Circuits and Systems

IEEE Open Journal of the Communications Society

IEEE Open Journal of the Computer Society

IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology

IEEE Open Journal of Industry Applications

IEEE Open Journal of the Industrial Electronics Society

IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems

IEEE Open Journal of Nanotechnology

IEEE Open Journal of Power Electronics

IEEE Open Journal of Signal Processing

IEEE Open Journal of Solid-State Circuits

IEEE Open Journal of Vehicular Technology

Todas as revistas de acesso aberto adotarão o sistema de revisão por pares dentro do padrão de alta qualidade estabelecido pelo IEEE, usando como recursos as comunidades técnicas especializadas do IEEE para continuar publicando o conteúdo mais citado em vários campos tecnológicos. Todas as novas revistas de acesso aberto cumprirão integralmente todos os principais requisitos dos principais patrocinadores, inclusive o uso da licença Creative Commons Attribution License (CC BY) que permite que os autores mantenham os direitos autorais.

Os primeiros artigos serão publicados no começo de 2020. Para saber mais sobre as novas revistas científicas com acesso aberto do IEEE, inclusive detalhes sobre datas de envio de artigos e como enviar um artigo técnico para possível publicação, visite open.ieee.org.

Sobre o IEEE

O IEEE (Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos) é a maior organização profissional técnica do mundo dedicada ao avanço da tecnologia para benefício da humanidade. Através de suas publicações amplamente citadas, conferências, padrões de tecnologia, e atividades educacionais e profissionais, o IEEE é a voz confiável em uma grande variedade de áreas, desde sistemas aeroespaciais, informática e telecomunicações, até engenharia, energia elétrica e equipamentos eletrônicos. Saiba mais.

Contatos para a mídia:

Francine Tardo

f.tardo@ieee.org

732 465 5865

Monika Stickel

m.stickel@ieee.org

732 562 6027

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/619504/IEEE_Logo.jpg

FONTE IEEE

Related Links

https://www.ieee.org/



SOURCE IEEE