IEEE apresenta o TechRxiv™, um novo servidor de pré-impressão para pesquisas não publicadas

PISCATAWAY, Nova Jersey, 29 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- O instituto IEEE, a maior organização professional técnica do mundo dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade, anuncia o lançamento do TechRxiv.org, o servidor de pré-impressão para a comunidade de tecnologia global. O TechRxiv.org é um centro colaborativo multidisciplinar que facilitará a disseminação aberta de descobertas científicas na engenharia elétrica, ciência da computação e tecnologias relacionadas. É o produto mais recente do programa de publicação em expansão do IEEE que fornece aos autores ferramentas adicionais para o aprimoramento de suas pesquisas em apoio à ciência aberta.

O TechRxiv.org é um repositório gratuito que oferece aos pesquisadores de uma ampla variedade de campos a oportunidade de compartilhar resultados preliminares do trabalho antes da revisão formal de pares e da publicação. O IEEE continua a fornecer aos pesquisadores a oportunidade de compartilhar resultados preliminares, e responder a comentários e sugestões para aprimoramentos antes da revisão formal de pares e da publicação.

"O IEEE tem um compromisso com a ciência aberta e o TechRxiv.org possibilita aos pesquisadores em diversas áreas de descobertas a oportunidade de compartilhar os resultados e os dados preliminares com seus colegas cientistas e tecnologistas antes da revisão formal de pares e da publicação. Com base no input de nossos autores, membros e da comunidade da engenharia em geral, nós desenvolvemos um servidor de pré-impressão plenamente acessível especializado em engenharia e tecnologia para o público global", disse Tapan K. Sarkar, vice-presidente de publicações do IEEE.

O TechRxiv.org ajudará a impulsionar a disseminação de descobertas e de informações científicas proporcionando comunicações técnicas preliminares acessíveis gratuitamente e totalmente citáveis, cada uma com seu próprio e único identificador de objeto digital (DOI na sigla em inglês). A atividade de pré-impressão oferece oportunidades para colaboração e define estudos em andamento com o feedback informal de outros pesquisadores. Além disso, a submissão de artigos antes da revisão formal de pares e da publicação ajuda a demonstrar a arte anterior em descobertas de pesquisas.

Seguindo as diretrizes apropriadas, um artigo dentro do escopo que é submetido ao TechRxiv.org pode ainda ser submetido formalmente a um congresso ou uma revista profissional para a revisão formal por pares e publicação, seja esta uma publicação do IEEE ou de outra editora.

Para garantir que o TechRxiv.org satisfaça as necessidades da comunidade técnica, o IEEE trabalhou juntamente com um comitê consultivo de especialistas em temas incluindo uma gama abrangente de áreas, e oriundos de universidades e organizações de pesquisa reconhecidas incluindo a Universidade de Maryland, Universidade de Rochester, Universidade do Texas em Dallas, Northeastern University, Universidade do Sul do Alabama e Raytheon Corporation. Todas as propostas para o TechRxiv.org são avaliadas por um painel de especialistas antes da aceitação, e embora não sejam revistos por pares, os artigos são verificados para detecção de plágio e conteúdo inapropriado.

O IEEE incentiva todos os pesquisadores atuando nos campos da engenharia elétrica, ciência da computação e tecnologias relacionadas que submetam sua pesquisa não publicada para www.techrxiv.org.

Sobre o IEEE

O instituto IEEE é a maior organização professional técnica do mundo dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade. Através de suas publicações altamente citadas, congressos, padrões tecnológicos e atividades profissionais e educacionais, o IEEE é uma fonte confiável em uma ampla variedade de áreas, incluindo desde sistemas aeroespaciais, computadores e telecomunicações até engenharia biomédica, energia elétrica e aparelhos eletrônicos.

Sobre a biblioteca digital IEEE Xplore

A IEEE Xplore fornece acesso a mais de cinco milhões de documentos de texto integral de algumas das publicações mais altamente citadas do mundo nas áreas de engenharia elétrica, ciência da computação e eletrônica. Inclui conteúdos de acima de 180 publicações e revistas do IEEE, mais de 1.800 congressos anuais, acima de 3.900 padrões ativos de tecnologia, 3.600 eBooks e centenas de cursos de eLearning.

