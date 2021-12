IEG: Sigep 2022, la Dolce World Expo, le plus grand événement pour les glaces artisanales et les produits sucrés

Le plus grand événement au monde dédié aux services alimentaires sucrés sera de retour du 22 au 26 janvier : participation massive des meilleurs acheteurs, associations, marques de 4 continents : Europe, Amérique, Afrique, Asie.

RIMINI, Italie, 13 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Avec la participation d'opérateurs commerciaux, d'associations et de marques provenant d'Europe, d'Europe de l'Est, d'Amérique, d'Amérique du Sud, des pays de la CEI et d'Asie, et 1 000 marques exposantes, Sigep the Dolce World Expo (43e édition), la plus importante exposition mondiale de services alimentaires sucrés, organisée par IEG - Italian Exhibition Group, est de retour.

« Sigep », dit Corrado Peraboni, CEO de l'IEG, « est programmé pour avoir lieu, sous forme physique, du 22 au 26 janvier en Italie, au Centre Expo de Rimini et sera l'ambassadeur mondial Italien de dolce, retraçant, à travers des talk-shows, des présentations et des démonstrations, le parcours évolutif d'un secteur qui, ces dernières années, a été confronté à des défis sans précédent. »

Lorenzo Cagnoni, président de l'IEG, ajoute : « My agenda », l'extension numérique de mise en relation d'affaires entre les opérateurs internationaux et les exposants des secteurs de la glace, de la pâtisserie, du chocolat, du café et de la boulangerie, est déjà active pour programmer dès maintenant des rendez-vous d'affaires et favoriser la mise en réseau avec les opérateurs des marchés les plus éloignés. »

D'intenses activités de recherche et de réception destinées aux acheteurs internationaux ont été menées avec la précieuse contribution du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et de l'ITA-Italian Trade Agency, afin d'assurer une participation maximale d'opérateurs qualifiés en Europe, dont 60 % proviennent d'Europe, de Russie et des pays de la CEI et les 40 % restants d'Europe de l'Est, ainsi qu'un grand nombre d'acheteurs de pays en provenance d'Amérique, d'Amérique du Sud, du Golfe, d'Afrique et d'Asie. La participation d'associations étrangères faisant autorité dans le secteur du commerce a été confirmée, notamment en provenance d'Europe et d'Amérique. Les conseillers régionaux de Sigep ont également développé d'importantes activités de repérage direct sur les marchés les plus stratégiques.

Sur la Vision Plaza, phare des macro-tendances du secteur, experts et leaders d'opinion de la scène internationale se relaieront pour présenter des visions sur l'avenir du business du Dolce. La Gelato Arena accueillera le « Sigep Gelato d'Oro », les sélections italiennes de chefs glaciers et pâtissiers qui, en 2023, participeront à la 1ère édition de la Gelato European Cup et, en 2024, toujours à Rimini, à la 10e Gelato World Cup. Dans la Coffee Arena, des compétitions pour baristas et professionnels du café pour décréter les champions italiens qui, pour les catégories Barista, Brewers Cup et Cup Tasters, iront au championnat du monde WCC à Melbourne, tandis que la catégorie Cup Tasters tiendra sa finale mondiale à Varsovie. Enfin, la Bakery Arena accueillera des démonstrations et des conférences organisées par le Club Richemont avec des invités internationaux et des sessions de formation spéciales pour les jeunes.

Pour ceux qui ne veulent pas manquer l'événement Sigep mais ne peuvent pas se déplacer, le Digital Agenda sera actif du 26 au 28 janvier.

Contacts presse du Italian Exhibition Group, Responsable du bureau de presse : Marco Forcellini, [email protected] | Coordinateur du bureau de presse international : Silvia Giorgi, [email protected], P. +39-0541-744814

SOURCE IEG - ITALIAN EXHIBITION GROUP