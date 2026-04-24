ieGeek présente la technologie AOV pour les caméras de sécurité sans fil, qui assure un enregistrement intelligent en continu sans câblage

PARIS, 24 avril 2026 /PRNewswire/ -- La technologie AOV (Always-on video : vidéo en continu) de ieGeek permet aux caméras de sécurité sans fil de réaliser des enregistrements intelligents 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans les délais de réaction et les risques de manquer un événement liés aux systèmes traditionnels basés sur les capteurs à infrarouge passif. La caméra ieGeek S7 associe cette performance à une batterie de grande capacité, à un suivi des mouvements humains alimenté par l'IA et à une portée de détection étendue.

Photo de la caméra de sécurité AOV S7 de ieGeek

La technologie AOV pour élargir les capacités des caméras sans fil

Jusqu'à présent, les dispositifs de sécurité du domicile obligeaient les utilisateurs à choisir entre deux approches :

Les caméras filaires : enregistrement en continu, mais un câblage complexe et un emplacement fixe sont nécessaires.

enregistrement en continu, mais un câblage complexe et un emplacement fixe sont nécessaires. Les caméras alimentées par batterie : sans fil, mais les délais de réaction des capteurs à infrarouge passif exposent les utilisateurs au risque de manquer certains événements.

La technologie AOV de ieGeek comble cette lacune en offrant l'enregistrement ininterrompu d'une caméra filaire, tout en conservant la commodité de montage d'une conception alimentée par batterie.

Fonctionnement de la technologie AOV

La caméra ieGeek S7 assure une surveillance continue grâce à un mode à faible fréquence d'images. Par défaut, elle capture une image toutes les deux secondes afin de réduire les séquences redondantes d'environ 90 %, ce qui préserve la durée de vie de la batterie et l'espace de stockage. Lorsqu'un mouvement humain est détecté, elle passe à une cadence allant jusqu'à 25 images par seconde en moins de 50 millisecondes.

Suivi automatique des mouvements humains alimenté par l'IA

La caméra ieGeek S7 est dotée d'un algorithme avancé de détection humaine par l'IA. La fonction de suivi automatique s'active immédiatement dès qu'un mouvement humain est détecté. Avec une rotation panoramique de 355° et une inclinaison de 120°, la caméra suit automatiquement les mouvements de la cible. Il n'est donc plus du tout nécessaire d'ajuster l'objectif manuellement.

Portée de détection étendue

Les capteurs à infrarouge passif habituels détectent les signatures thermiques jusqu'à environ 10 mètres, avec une précision limitée par la distance et la température ambiante.

Le capteur visuel AOV de la caméra S7 s'appuie sur la reconnaissance d'images alimentée par l'IA pour détecter clairement les personnes et les véhicules jusqu'à 30 mètres, mais a aussi recours à des algorithmes de traitement d'images pour filtrer les mouvements non pertinents et réduire ainsi efficacement les fausses alertes.

Longue durée de vie de la batterie

Équipée d'une batterie à grande capacité (9 000 mAh), la caméra ieGeek S7 peut être associée à un panneau solaire pour une alimentation continue. La combinaison d'une architecture à faible consommation d'énergie et d'une batterie à grande capacité dans la technologie AOV augmente considérablement l'autonomie entre les recharges.

Une nouvelle définition de la caméra sans fil

« Nous avons cherché à éliminer les problèmes de fiabilité de l'enregistrement, qui ont longtemps été le point faible des caméras sans fil », a déclaré le directeur des produits chez ieGeek. « Grâce à la technologie AOV, qui met l'accent sur la durée de vie de la batterie et sur les performances de détection, nous sommes désormais convaincus que protection continue et souplesse du mode sans fil ne s'excluent plus mutuellement. »

La caméra ieGeek S7 est d'ores et déjà disponible à l'achat sur Amazon.

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