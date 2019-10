IEHP y los socios de la comunidad se reúnen para presentar "Move the Needle Summit" con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Inland Empire

RANCHO CUCAMONGA, California, 28 de octubre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Inland Empire Health Plan (IEHP) continúa trabajando para mejorar la condición de salud de la comunidad al colaborar con socios locales que resultan esenciales para presentar "La Cumbre Move the Needle" (Move the Needle Summit), programada para el martes 29 de octubre, en Way World Outreach en San Bernardino.

Más de una docena de defensores de la comunidad, profesionales en el área tecnológica y líderes de servicios sociales, hablarán sobre las últimas investigaciones y recursos para la salud de la comunidad. Esta reunión contará con sesiones de trabajo y paneles de discusión. Los temas incluirán: igualdad en los servicios médicos, atención integral para cada individuo, progreso de las asociaciones, intercambio de información, justicia social y más. Se espera que este gran evento llene el lugar con 450 participantes.

Entre los oradores principales están la Dra. Dora Barilla, Vicepresidenta del Grupo en Providence St. Joseph Health y John Ohanian, Presidente y CEO de 211 San Diego y Community Information Exchange. Se discutirán temas como: los enfoques innovadores para impulsar el bienestar de nuestra comunidad y la promoción de las iniciativas de salud en las comunidades.

"Deseamos crear una comunidad fuerte y próspera aquí, en el Inland Empire", expresó el CEO de IEHP, Jarrod McNaughton. "'La Cumbre Move the Needle' es una poderosa oportunidad para continuar en comunicación, lo cual finalmente nos llevará cumplir la meta de lograr mejores resultados en el área de la salud".

Al inicio de este año, IEHP abrió el camino al lanzar la plataforma en línea Connect IE; la cual permite a los Miembros, Proveedores y residentes de Inland Empire buscar recursos para satisfacer sus necesidades de servicios sociales y de atención médica. IEHP y sus socios de la comunidad de

Connect IE, ahora presentan esta Cumbre para promover la igualdad de oportunidades en atención médica y servicios humanitarios. La asociación incluye Inland Empire HIO, 211 San Bernardino, 211 Community Connect Riverside, CVHIP, Desert Healthcare District y United Ways que ofrecen servicios a los Condados de San Bernardino y Riverside.

Para obtener más información, visite www.ConnectIE.org

Acerca de IEHP

IEHP, Inland Empire Health Plan, es un plan de salud sin fines de lucro de Medicaid y Medicare ubicado en Rancho Cucamonga, California. Con una red de más de 6,400 Proveedores y más de 2,000 empleados, IEHP ofrece sus servicios a más de 1.2 millones de residentes de los condados de Riverside y San Bernardino que están inscritos en Medicaid o Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan). A través de una dinámica asociación con los Proveedores, un servicio galardonado y productos innovadores, IEHP se compromete por completo a ofrecer a sus Miembros servicios de atención médica de calidad, accesibles y basados en el bienestar. Para obtener más información, visite www.iehp.org.

