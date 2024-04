IEI présente une solution révolutionnaire d'affichage sur papier électronique pour une communication durable

NOUVEAU TAIPEI, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- IEI Integration Corp. (TAIEX 3022) est fière de présenter l'écran ePaper Peach-E73, un écran e-Paper 4 couleurs de 7,3 pouces, qui révolutionne la communication visuelle dans une optique de développement durable. Cet écran économe en énergie se caractérise par une faible consommation d'énergie pour un fonctionnement continu sans solliciter les sources d'énergie câblées, ce qui favorise le développement durable et réduit les coûts d'exploitation grâce à une plateforme complète de contrôle des appareils ePaper. Que ce soit en plein soleil ou sous différents angles de vue, le Peach-E73 garantit une lisibilité optimale grâce à son ingénierie de pointe.

IEI Peach-E73 e-paper display is designed to unleash the power of green technology, offering not only energy efficiency but also seamless integration with innovative management tools. IEI_Integration_Corp

Gestion à distance et gestion de contenu transparentes

Le Peach-E73 est doté des plateformes de gestion à distance avancées d'IEI pour une surveillance, un contrôle et une gestion de contenu améliorés du système. IEI Remote Management (iRM) facilite les mises à jour instantanées du contenu sur tous les écrans connectés grâce à une interface conviviale, tandis que IdeaRoomX vous permet de créer et de gérer vos modèles et contenus ePaper en toute simplicité à partir de la console Web. Cette fonctionnalité à distance réduit le besoin d'intervention manuelle, diminue les coûts de maintenance et minimise les temps d'arrêt pour optimiser l'efficacité.

Entretien facile avec les batteries AAA

Nos écrans sont compatibles avec les piles AAA, ce qui permet de les remplacer facilement sans avoir à attendre que l'ePaper se recharge. En optant pour des piles AAA rechargeables, les utilisateurs bénéficient non seulement d'une utilisation ininterrompue, mais contribuent également à minimiser leur empreinte écologique. Cet engagement en faveur du développement durable est encore renforcé par notre soutien aux infrastructures de recyclage existantes.

Options d'alimentation polyvalentes

Le Peach-E73 offre à la fois des options d'alimentation par batterie AAA et par port USB Type-C, s'adaptant ainsi aux préférences individuelles et aux considérations environnementales. Cette approche polyvalente reflète notre dévouement à la technologie éco-consciente et à la commodité d'utilisation.

Intégration flexible dans divers environnements

Le Peach-E73 d'IEI excelle dans divers scénarios, répondant aux demandes des entreprises et des industries tournées vers l'avenir pour des tâches telles que la gestion des stocks et les informations sur les gammes de produits. Avec un support supplémentaire pour le montage sur rail DIN, sa polyvalence brille, s'intégrant sans effort dans les environnements industriels et élargissant son utilité à travers diverses industries.

Un impact visuel puissant qui réinvente la communication

Améliorez vos communications visuelles avec la solution ePaper d'IEI, qui offre des informations dynamiques dans un format que les feuilles de papier traditionnelles ne peuvent égaler. Améliorez vos messages grâce à la polyvalence et à l'impact de la technologie ePaper.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

https://www.ieiworld.com/en/product/model.php?II=991