IESF conclui o maior e mais diverso campeonato mundial de e-sports

BALI, Indonésia, 19 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O International Esports Federation (IESF) concluiu o 2022 World Esports Championships após dez dias emocionantes de competição, programação interativa e uma espetacular cerimônia de encerramento em Bali.

Mais de 600 atletas representando 105 países competiram na WE Championships, o maior número de nacionalidades já representadas em um torneio de e-sports. A premiação recorde de $500,000 foi dividido entre os vencedores de seis jogos: CS:GO, Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang, eFootball 2023, Tekken 7 e PUBG Mobile. A nação anfitriã, a Indonésia, sem precedentes ganhou três dos sete jogos e foi coroada como World Esports Champion.

O presidente da IESF, Vlad Marinescu, apresentou à Indonésia o Troféu da WE Championships e disse: "Parabéns à Indonésia por ter se tornado a campeã do World Esports Champion e a todos os nossos medalhistas. Somos extremamente gratos à nossa cidade anfitriã, a hospitaleira Bali, por ter partilhado dos valores de respeito, amizade e unidade da IESF e ter apoiado nossa missão para unir, apoiar e capacitar o ecossistema internacional de e-sports. O crescimento dos e-sports é incomparável; juntos, quebramos barreiras e fizemos história!"

A paixão da Indonésia por e-sports estimulou cada competição, com fãs entusiasmados torcendo em todas as ações. As quase 500 horas de competição acirrada ultrapassaram 10 milhões de visualizações, alcançaram mais de 3 milhões de visualizações no TikTok e 185,4 milhões de impressões em todas as plataformas de redes sociais. A IESF também deu um passo significativo para gerar mais oportunidades para mulheres nos e-sports e coroou a Polônia como a primeira campeã do torneio feminino de CS:GO durante o WE Championships.

A edição 2022 do WE Championships foi marcada como a maior e mais geograficamente diversificada edição do evento em seus 14 anos de história. Durante a cerimônia de encerramento, Bali cedeu oficialmente o título de sede para Iași, na Romênia, para as Finais da WE Championships de 2023. O evento terá mais de 800 atletas de 130 países e engajará uma nova geração de fãs de e-sports para continuar o crescimento histórico da World Esports Family.

Sobre a IESF

IESF é um órgão agremiador de Esportes Eletrônicos Mundiais. Fundada em 2008 por nove nações membros, a IESF é composta por 130 federações membros em seis continentes. A IESF reúne todas as partes interessadas dos setores de e-sports para alcançar um ecossistema unificado para o desenvolvimento sustentável e responsável de jogos em todo o mundo. O IESF World Esports Championships é o maior espetáculo multiesportivo de e-sports de todo o mundo. A IESF também organiza anualmente o World Esports Summit para apoiar o mais alto padrão de governança de e-sports.

FONTE International Esports Federation

