IEX Cloud adiciona dados de eventos corporativos à plataforma de fornecimento de dados financeiros

Os dados da Wall Street Horizon incluídos na IEX Cloud abrangem não apenas eventos corporativos típicos como fusões e aquisições, recompras de ações e reuniões de acionistas, mas também detalhes mais profundos, como apresentações em feiras comerciais e fatores específicos do setor, como o lançamento de filmes na indústria do entretenimento e encontros de comitês de consultoria da FDA no ambiente farmacêutico.

"O acesso aos dados não deveria constituir-se uma barreira à entrada quando se trata da análise do desempenho de ações e da inovação no espaço financeiro e tecnológico", disse Jessica Murray, parcerias estratégicas e de operações da IEX Cloud. "Estamos empolgados por estar trabalhando com a Wall Street Horizon para levar aos nossos usuários mais informações sobre companhias públicas, para que possam concentrar-se em como desejam usar esses dados, e não primeiramente em como obtê-los."

Fundada em 2003, a Wall Street Horizon é conhecida como líder da indústria em dados de eventos corporativos, integrando múltiplas fontes básicas de dados de eventos corporativos para a criação de uma visão atualizada dos eventos do mercado em constante movimento.

"Estamos muito satisfeitos por a IEX Cloud ter escolhido a Wall Street Horizon para ser sua parceira de dados premium", disse David Francoeur, vice-presidente da Wall Street Horizon. "Nossa missão na inteligência de mercado é fornecer os melhores dados de eventos corporativos da indústria para ajudar clientes a encontrar a alfa e mitigar o risco. Estamos empolgados por podermos inovar com a IEX Cloud."

Como o primeiro conjunto de dados premium da IEX Cloud, os dados da Wall Street Horizon são cobrados em uma base pay-as-you-go, separadamente das alocações das mensagens mensais dos assinantes. Os dados premium na IEX Cloud são concebidos para ir muito além dos dados financeiros essenciais da IEX Cloud, oferecendo acesso a conjuntos de dados especializados de parceiros selecionados através de sua Interface de Programação de Aplicativos (API) única e fácil de usar.

Para mais informações sobre como começar com os dados de eventos corporativos na IEX Cloud, consulte nossa documentação, e as perguntas e respostas frequentes sobre os dados premium. Os criadores de dados interessados em integrar-se com a IEX Cloud devem enviar um e-mail para data@iexcloud.io.

Sobre a IEX Cloud

A IEX Cloud é uma plataforma de fornecimento de dados financeiros que estabelece novos padrões para o uso e o fornecimento fácil desses dados. Lançada em maio de 2019, a plataforma oferece um modelo flexível e acessível para conectar desenvolvedores com dados financeiros selecionados, além de fornecer uma API de alto desempenho e serviços personalizados para ajudar os usuários a criar, lançar e expandir seus modelos, produtos e negócios. A IEX Cloud é operada separadamente da principal bolsa de valores da IEX, a Investors Exchange. Para mais informações acesse iexcloud.io .

