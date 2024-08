IFA 2024 : Jackery présente ses nouvelles stations d'alimentation LiFePO4 compactes et légères et son système solaire mobile pour balcon

LONDRES, 26 août 2024 /PRNewswire/ -- Jackery présente ses dernières innovations à l'IFA de Berlin, avec certaines des stations électriques LiFePO4 les plus petites et les plus légères, ainsi qu'une station électrique mobile polyvalente pour balcon. Les visiteurs peuvent également participer à un concours Instagram pour gagner la station électrique de balcon Navi 2000 avec un ensemble de panneaux de 800 W d'une valeur de 2 429 euros. Rendez visite à l'équipe Jackery dans le hall 2.2, stand 209, du 6 au 10 septembre.

Des stations compactes : Les E1000 v2 et E240 v2

IFA 2024: Jackery Showcases Latest Compact and Lightweight LiFePO4 Power Stations and Mobile DIY Balcony Solar System

Les nouvelles stations électriques LiFePO4 de Jackery font leurs débuts européens à l'IFA 2024. Les modèles E1000 v2 et E240 v2 offrent une puissance impressionnante dans des designs compacts, combinant un poids réduit avec des caractéristiques de charge rapide.

L'E1000 v2, qui ne pèse que 11 kg et offre une capacité de 1 070 Wh avec une puissance de 1 500 W, est l'un des plus légers de sa catégorie. Avec un format 327 x 224 x 247 mm, il est 20 % plus petit et 10 % plus léger que les modèles similaires de 1 kWh. L'E240 v2 est conçu pour être portable. Il mesure 231 x 153 x 169 mm et ne pèse que 3,6 kg, avec une capacité de 256 Wh. Il s'agit de l'un des plus petits modèles de 300 W disponibles sur le marché.

Les deux modèles sont dotés de la technologie ChargeShield 2.0 de Jackery, soutenue par l'intelligence artificielle, qui améliore la sécurité et la protection de la batterie. Les modes de charge rapide permettent à l'E240 v2 d'atteindre une charge de 80 % en seulement 1 heure et 20 minutes, tandis que l'E1000 v2 se charge complètement en seulement 1 heure en utilisant le mode d'urgence contrôlé par l'application.

La production d'électricité, sur votre balcon : le Jackery Navi 2000

Le Jackery Navi 2000 est une solution d'alimentation mobile et résistante aux intempéries pour les balcons, les clôtures ou les petites maisons. Cette station électrique LiFePO4 cascadable, logée dans un boîtier en aluminium durable, est associée aux panneaux solaires flexibles de Jackery. Elle offre une capacité de charge solaire maximale de 1 600 W et est compatible avec les modules solaires MC4 standard, ce qui en fait une option polyvalente pour les installations nouvelles et existantes.

À l'occasion de l'IFA, Jackery organise un concours pour gagner un Navi 2000 et quatre panneaux solaires de 200 W, d'une valeur de 2 429 euros. Pour participer, prenez une photo avec le Navi 2000 sur le stand de l'IFA et postez-la sur Instagram entre le 6 et le 12 septembre avec le tag @jackery.de et le hashtag #JackeryIFAContest.* Des prix quotidiens, dont le Jackery Explorer 100 Plus, seront également remis sur le stand.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2487665/Jackery_IFA_invite.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2480234/Jackery_Logo.jpg