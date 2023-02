IFCO reconnue par Sustainalytics comme entreprise Europeenne la mieux notée par ESG en 2023

MUNICH, Allemagne, 9 février 2023 /PRNewswire/ -- IFCO, premier fournisseur mondial de bacs réutilisables pour les produits alimentaires frais, a été reconnu par Sustainalytics, une des principales agences indépendantes de notation des risques ESG, comme une entreprise régionale très performante sur le plan ESG. Cette distinction de Sustainalytics souligne la force des efforts ESG d'IFCO et l'identifie comme une entreprise très performante dans sa région. Après avoir analysé plus de 15 000 entreprises dans 42 secteurs d'activité, Sustainalytics ne récompense que les entreprises les plus performantes en matière de pratiques durables dans leurs régions respectives.

"Le fait d'être reconnu par Sustainalytics comme l'une des entreprises les mieux notées en Europe témoigne du sérieux avec lequel nous prenons notre programme ESG chez IFCO", a déclaré Michael Pooley, directeur général d'IFCO Systems.

Les notations des risques ESG de Sustainalytics mesurent l'exposition d'une entreprise aux risques ESG matériels spécifiques à un secteur d'activité et la manière dont elle gère ces risques. Elle dispose de la méthodologie ESG la plus complète et la plus sophistiquée et travaille avec des milliers d'entreprises et leurs intermédiaires financiers pour les aider à prendre en compte les politiques, les pratiques et les projets d'investissement en matière de durabilité.

En septembre 2022, IFCO a reçu une note globale de faible risque ESG de Sustainalytics avec un score de 11,2. Cette note place IFCO dans le top 16% des entreprises mondiales évaluée par Sustainalytics. Ce score confirme la force de la stratégie ESG d'IFCO, son engagement à faire des affaires de manière responsable, et démontre que ces valeurs sont au cœur du modèle d'entreprise de l'entreprise, qui consiste à réduire, réutiliser et recycler, comme le souligne son dernier rapport ESG.

La note de 11,2 attribuée par Sustainalytics place IFCO parmi les trois premières entreprises évaluées dans sa catégorie de sous-secteur au niveau mondial. Ce classement confirme que la gestion globale d'IFCO des questions ESG importantes est solide et comporte une faible exposition et un faible risque par rapport à des entreprises similaires. De plus, IFCO a obtenu la note "risque négligeable" dans sept des huit catégories évaluées, ce qui fait d'IFCO un partenaire crédible pour les personnes engagées dans le développement durable.

Informations complémentaires

IFCO est le principal fournisseur mondial de solutions d'emballage réutilisables pour les aliments frais, au service de clients dans plus de 50 pays. IFCO gère un parc de plus de 370 millions de conteneurs d'emballage réutilisables (RPC) dans le monde, qui sont utilisés chaque année pour 2 milliards d'expéditions de fruits et légumes frais, de viande, de volaille, de fruits de mer, d'œufs, de pain et d'autres articles, des fournisseurs aux détaillants en alimentation. Les CPR IFCO assurent une meilleure chaîne d'approvisionnement en aliments frais en protégeant la fraîcheur et la qualité et en réduisant les coûts, le gaspillage alimentaire et l'impact environnemental par rapport aux emballages à usage unique. En savoir plus : www.ifco.com | Suivez-nous sur LinkedIn @IFCO SYSTEMS

