IFCO réduit ses intérêts débiteurs en modifiant son taux d'emprunt à long terme, preuve de résilience dans ses performances d'entreprise

MUNICH, 17 octobre 2024 /PRNewswire/ -- IFCO, leader mondial des solutions d'emballage réutilisables pour les produits frais, a réussi à réduire sa marge d'intérêt de 0,25 % suite à la modification du taux de son prêt senior à long terme (Term Loan B) de 1,64 milliards d'euros en début d'année. Cette décision stratégique permet à IFCO de continuer à investir dans son développement futur et d'étendre sa présence sur le marché.

Points clés financiers :

La modification du taux illustre la forte performance d'IFCO et sa capacité à réduire le levier d'endettement.

Les niveaux de négociation des emprunts, toujours au-dessus de 100, démontrent que le marché a confiance dans le modèle d'entreprise et la stabilité d'IFCO.

Les agences internationales de notation financière ont maintenu la cote de crédit forte d'IFCO et S&P Global Ratings a prononcé un avis positif pour l'entreprise, avec une couverture des intérêts devant normalement s'accroître dès l'année fiscale 2025.

En février 2024, IFCO a refinancé avec succès et en avance son prêt senior à long terme (Term Loan B), par le biais d'une transaction d'amendement et d'extension. Le volume de l'emprunt a été porté à 1 640 millions d'euros et le crédit renouvelable à 310 millions d'euros. Le prêt senior à long terme a été établi avec une échéance en 2029 et une marge d'intérêt annuelle à 4,0 %. Suite à la modification récente du taux, la marge a été réduite à 3,75 %, ce qui reflète la forte performance de l'entreprise, ainsi que ses capacités de réduction du levier d'endettement. Cette réduction démontre également toute la confiance que le modèle d'entreprise et la trajectoire de croissance future d'IFCO inspirent aux organismes de prêt.

En effet, l'entreprise prévoit une croissance forte résultant, d'une part, d'une plus grande demande de solutions d'emballage durables sur le marché avec des achats initiés par des clients en Europe et en Amérique du Nord et, d'autre part, d'une expansion dynamique en Asie. Grâce à des mesures continues de maîtrise des coûts d'exploitation, IFCO maintient une stratégie de croissance durable en apportant une plus-value incomparable à ses clients.

À propos d'IFCO

IFCO est un leader mondial de solutions d'emballages réutilisables pour les produits frais qui permet à ses clients de participer à l'économie circulaire dans plus de 50 pays. IFCO gère un parc mondial de plus de 380 millions de bacs réutilisables. Ils sont chaque année utilisés dans 2 milliards d'expéditions de produits frais du producteur au détaillant, pour les fruits et légumes, viandes, volailles, produits de la mer, œufs, produits de boulangerie et plus encore. Par rapport aux emballages à usage unique, les bacs réutilisables d'IFCO permettent une meilleure chaîne d'approvisionnement en produits frais, en préservant la fraîcheur et la qualité tout en réduisant les coûts, le gaspillage alimentaire et l'impact environnemental. Pour en savoir plus : www.ifco.com | Suivez-nous sur LinkedIn @IFCO SYSTEMS

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2533570/IFCO_Logo.jpg