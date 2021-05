IFF 2021 é inaugurado com iniciativas verdes para um futuro mais sustentável

PEQUIM, 31 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- O Fórum Internacional de Finanças (IFF) começa suas reuniões de dois dias da primavera de 2021. Intitulada Governança e Desenvolvimento Global na Era pós-pandemia, a reunião tem como objetivo fornecer uma plataforma para discussões aprofundadas sobre cooperação internacional e governança global, ao mesmo tempo em que promove o desenvolvimento e as colaborações em iniciativas de baixo carbono, finanças sustentáveis, mudanças climáticas, questões de saúde pública, bem como Iniciativas do Cinturão e Rota (BRI). O público global pode participar das reuniões virtuais aqui.

"Vimos progressos com nossa luta contra a pandemia, no entanto, ainda enfrentamos uma década perdida para o desenvolvimento e obstáculos graves para alcançar os Objetivos de desenvolvimento sustentável até 2030", disse o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, durante seu discurso de abertura.

"A reversão dessa trajetória requer uma resposta global e multilateral mais coordenada em várias frentes, o que inclui ações urgentes para eliminar a lacuna da vacina global, mais suporte para países em desenvolvimento que estão à beira de uma crise de dívida e recuperação resiliente da pandemia e da crise de mudança climática", acrescentou Guterres.

"A recuperação global está em andamento, mas os caminhos e o ritmo estão se desviando perigosamente…enfrentaremos grande incerteza até que esta pandemia realmente termine", disse a presidente do FMI, Kristalina Georgievain , em seu discurso. "Os formuladores de políticas precisam realizar as ações certas agora, dando a todos uma chance justa de vacina, recuperação e futuro."

Ela acredita que a China tenha desempenhado um papel importante na Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida do G20 e na estrutura comum para a reestruturação ordenada da dívida. O país também provou a ação apoiando as instalações de empréstimo concessionário do FMI. A China está demonstrando esforços em uma escala não vista anteriormente para acelerar a vacinação, ao mesmo tempo em que oferece suprimentos justos de vacinas para outros países.

"A saúde pública é um bem público global", observou José Manuel Barroso, co-presidente do IFF e presidente da Aliança Global de Vacinas e Imunização em seu discurso. "Temos que enfrentá-la também em nível global e, se possível, com o verdadeiro espírito sincero de cooperação e solidariedade."

Quase 500 líderes dos mundos da governança, finanças, negócios e acadêmicos participam da reunião.

Sobre o Fórum Internacional de Finanças (IFF)

Fundado em 2003, o Fórum Internacional de Finanças é uma organização não governamental internacional sem fins lucrativos. Com sede em Pequim, o IFF é um diálogo de alto nível e mecanismo de intercâmbio acadêmico patrocinado por líderes empresariais e acadêmicos da comunidade financeira global e dos círculos acadêmicos. Para mais informações, acesse: http://www.iff.org.cn/php/list.php?tid=403

Nome: Steel Shen

Número para contato: (86) 10 5087 3634

E-mail: [email protected]

FONTE International Finance Forum (IFF)

SOURCE International Finance Forum (IFF)