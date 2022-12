IFF-Jahresversammlung - Förderung des Konsums und Intensivierung der Reformen sind entscheidend für Chinas Wirtschaftswachstum

Die Gespräche konzentrieren sich auf die Frage, wie China angesichts der neuen internationalen Rahmenbedingungen ein quantitatives und qualitatives Wirtschaftswachstum erzielen wird.

GUANGZHOU, China, 5. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Im Rahmen der IFF-Jahresversammlung erörterten Sachverständige und Wissenschaftler bei einem Gespräch am runden Tisch die Herausforderungen und politischen Empfehlungen für China.

Maßnahmen wie die Ausweitung der Sozialhilfe für ausländische Arbeitskräfte, die Intensivierung der Reformen und die Anpassung der Covid-Maßnahmen sind der Schlüssel zur Steigerung des Wirtschaftswachstums in China.

Liu Shijin, der stellvertretende Direktor des Wirtschaftsausschusses des Nationalen Ausschusses der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes (PKKCV), sagte, dass die Sozialfürsorge auch Arbeitsmigranten einschließen solle, um den Binnenkonsum anzukurbeln.

„China sollte die Reform des Sozialsystems vorantreiben, damit ausländische Arbeitnehmer in den Städten dieselben Vorteile genießen können, was wiederum den Verbrauch und die Investitionen im Dienstleistungssektor ankurbeln wird", erklärte Liu.

Han Seung-soo, Mitvorsitzender des IFF und Vorsitzender des Rates der Präsidenten der UN-Generalversammlung (Council of the Presidents of the UN General Assembly, UNCPGA), sagte, China müsse die marktwirtschaftlichen Reformen beschleunigen, um mittel- bis langfristig eine nachhaltige und hochwertige Entwicklung zu erreichen. Das Land hat in den vergangenen zehn Jahren kontinuierliche Fortschritte bei den Strukturreformen gemacht. Seiner Meinung nach müsse China eine wichtige Rolle bei der internationalen Reaktion auf den Klimawandel spielen.

Der ehemalige Chefökonom für Großchina bei HSBC, Qu Hongbin, stellte fest, dass Chinas Exporte ungeachtet der Auswirkungen der weltweiten Pandemie die Erwartungen fast aller Beteiligten weit übertroffen hätten. Das Land müsse seine Maßnahmen im Bereich Covid-19 optimieren und den Binnenkonsum und die Investitionen ankurbeln.

Shen Minggao, Chefökonom und Leiter des Global Institute for Supply Chains von Guangfa Securities, erklärte, dass die Prognosen führender globaler Institutionen über das künftige langfristige globale Wachstum zeigen, dass die Schwellenländer die wichtigsten regionalen Wachstumsmotoren sein werden. China müsse nun herausfinden, wie es sein quantitatives Wachstum aufrechterhalten könne, da es sich dabei nicht mehr auf die Exporte verlassen kann.

Laut Hu Weixing, Mitglied des Akademischen Ausschusses des IFF und Dekan der Fakultät für Sozialwissenschaften an der Universität Macau, haben die Beziehungen zwischen China und den USA höchste Priorität erlangt. Er unterstrich, wie wichtig es sei, die Beziehungen zwischen China und den USA in den Vordergrund zu stellen, um die enormen Herausforderungen zu bewältigen, die sich durch das neue globale Umfeld ergeben. Die Beziehung zwischen diesen beiden Ländern hat erhebliche Auswirkungen auf die Welt.

Darüber hinaus hätten die Staats- und Regierungschefs beider Länder während ihres jüngsten Gipfels auf Bali einige Gemeinsamkeiten in der Diplomatie der Staatsoberhäupter gefunden, sagt er weiter.

Informationen zum International Finance Forum (IFF)

Das International Finance Forum (IFF) ist eine gemeinnützige, nicht-offizielle, unabhängige, internationale Organisation, die im Oktober 2003 von Staats- und Regierungschefs aus China, den USA, der EU und den anderen G20-Ländern in Abstimmung mit aufstrebenden Volkswirtschaften und den Vorsitzenden mehrerer internationaler Organisationen, einschließlich der Vereinten Nationen, der Weltbank und des IWF, gegründet wurde. Das IFF, auch bekannt als Finance 20 (F20), ist auch ein Mechanismus des ständigen Dialogs auf hoher Ebene und eine Organisation der multilateralen Zusammenarbeit in der Finanzwelt.

