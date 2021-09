IFF lança Science of Wellness no Brasil

SÃO PAULO, 2 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A IFF - International Flavors & Fragrances Inc. apresenta ao mercado brasileiro seu programa Science of Wellness (Ciência do Bem-Estar), construído por mais de quarenta anos de pesquisa em fragrâncias e seu impacto nas emoções e bem-estar dos consumidores, com reais benefícios emocionais, cognitivos e físicos.

Por meio da combinação de neurociência e dados de percepção do consumidor, além do uso de uma ferramenta de inteligência artificial criada em 2006, os perfumistas da IFF projetam fragrâncias que podem ser usadas em produtos de bens de consumo para atender os desejos do consumidor através de uma abordagem mais holística e de bem-estar.

Nicolas Mirzayantz, presidente da Divisão de Fragrâncias, explica: "A IFF tem uma longa história de pesquisa sobre os efeitos de fragrâncias no bem-estar e nas emoções do consumidor, junto com o uso da Inteligência Artificial. Pioneira há 15 anos, combinamos os resultados desses estudos em andamento com a exclusiva capacidade de IA, permitindo que nossos perfumistas despertem emoções e caminhem para territórios que acreditamos serem mais interessantes e relevantes para nossos clientes e consumidores. Ao reunir em nossa pesquisa, ingredientes e tecnologias em um único programa, nós expandimos nossa capacidade de atender à crescente demanda dos consumidores por soluções de bem-estar."

Atualmente, os produtos que apoiam o bem-estar estão com alta demanda. De acordo com a McKinsey (Feeling good: The future of the $1.5 trillion wellness market), o mercado de saúde e bem-estar deverá crescer de 5% a 10% ao ano até 2025. Além disso, em 2020, a IFF realizou um estudo com 20 mil consumidores e, do total de participantes, 87% relataram preferência por fragrâncias com benefícios emocionais e físicos.

Por meio de seu extenso portfólio de fragrâncias, tecnologias e pesquisas, combinadas com seu excepcional talento criativo, a IFF está mais bem preparada para atender ao desejo do consumidor por produtos com atributos de bem-estar.

"Apoiado pelo poder de 5 bilhões de dados, o programa Science of Wellness da IFF estimula a inovação e apoia os perfumistas, fazendo recomendações baseadas na ciência, ao propor combinações inesperadas de ingredientes para fragrâncias e cosméticos", explica Mirzayantz.

A perfumista Fanny Bal, da IFF, comprova: "ter acesso aos melhores ingredientes de perfumaria e aos mais recentes avanços tecnológicos nos campos digital, neurociência e inteligência artificial, é uma fonte fantástica de inspiração que genuinamente nos ajuda no dia a dia".

