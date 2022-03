iFood está entre as 20 empresas com melhor reputação no país, de acordo com pesquisa Merco

SÃO PAULO, 11 de março de 2022 /PRNewswire/ -- O iFood, foodtech brasileira e maior da América Latina, foi reconhecido pela Pesquisa MERCO figurando o 18º lugar no TOP 20 das empresas com melhor reputação no Brasil. O iFood subiu 17 posições em relação à edição anterior da avaliação. A MERCO é o Monitor Empresarial de Reputação Corporativa, um instrumento de avaliação reputacional que mede esse índice desde os anos 2000 e está presente na Espanha e em vários países da América Latina. O anúncio foi realizado hoje, em live da própria MERCO, que está disponível em seu canal no YouTube.

"A subida neste ranking do 35º lugar para o 18º é consequência de uma série de esforços que o iFood vem fazendo pela sociedade, pelos entregadores e pelos restaurantes - especialmente os pequenos e médios - e como viemos dando visibilidade sobre essas ações e iniciativas para os nossos parceiros e sociedade. A inovação e implementação de novas tecnologias como modais não poluentes, um posicionamento firme sobre a necessidade de regulação dos profissionais que trabalham com a nova economia, como os entregadores, e as iniciativas de inclusão e educação são alguns dos esforços que o iFood vem se mobilizando, como uma empresa brasileira e consciente se papel como agente positivo de transformação. Sabemos que ainda há muito a ser feito e estamos comprometidos neste caminho" - comenta Manuela Cherobim, gerente de Relações Públicas do iFood.

Além do ranking geral, o iFood ficou entre as três empresas com melhor reputação na categoria comércio eletrônico. No ranking de reputação dos líderes, o destaque foi para o CEO da empresa, o baiano Fabricio Bloisi, e o VP Corporativo, Carlos Eduardo Moyses, que ficaram em 30º e 25º lugar, respectivamente. Na edição anterior, ambos figuraram entre a 35º e 50º posição, respectivamente, mostrando que em todas as categorias onde esteve presente a empresa de delivery de comida subiu muitas posições.

