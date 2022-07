iFOREX expande plataforma de trading para incluir instrumentos não alavancados

Iniciativa mais recente da marca visa atrair uma clientela mais diversificada

TORTOLA, Ilhas Virgens Britânica, 25 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Road Town, Ilhas Virgens Britânicas: iFOREX, uma corretora financeira líder global com escritórios nas Ilhas Virgens Britânicas, expandiu a oferta de instrumentos de negociação em sua plataforma CFD para incluir uma ampla gama de derivativos de ações não alavancados. Originalmente lançada em mercados específicos, esta nova seleção de produtos financeiros não alavancados agora está disponível para traders no mercado latino-americano da iFOREX e inclui uma variedade de ações e criptomoedas, como Apple, Intel, Tesla, Bitcoin, Ethereum e muitos outros.

Os instrumentos não alavancados são executados em uma proporção de 1:1 (margem:Tamanho da negociação) e destinados a oferecer maior oportunidades aos traders com metas de investimento de longo prazo, reduzindo a exposição do mercado e o risco do portfólio, bem como isenta os clientes de taxas de overnight em posições com prazo alargado, o que pode maximizar o tempo que eles podem manter os instrumentos sem incorrer em taxas de manutenção ou de retenção. Assim, os instrumentos não alavancados são adequados para traders que operam com grande volume e para traders de médio e pequeno porte que preferem investimentos de risco mais baixo.

Um porta-voz da Formula Investment House Ltd, operadora do site www.iFOREX.com, declarou: "Esta seleção ampliada de derivativos de ações não alavancados oferece um campo de negociação ainda mais nivelado para traders de todos os níveis de experiência, ao mesmo tempo em que os equipa com mais oportunidades potenciais de atingir suas metas de investimento de longo prazo."

Por mais de 25 anos, a iFOREX continua sendo uma das maiores e mais respeitadas empresas do setor de Fintech, emergindo desde cedo como líder do setor em inovação tecnológica e com dedicação à confiança e excelência. "Como uma corretora focada em fornecer aos clientes condições de negociação exemplares, bem como acesso à educação, acreditamos que clientes antigos e novos poderão aproveitar a impressionante variedade de instrumentos não alavancados oferecidos, além de nossa já ampla e seleção de instrumentos CFD negociáveis e pares forex", acrescentou o porta-voz.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1864512/iFOREX_Logo.jpg

FONTE iFOERX

SOURCE iFOERX