iFOREX faz parceria com a One Tree Planted para plantar árvores em uma iniciativa global por um futuro mais verde

TORTOLA (Road Town), Ihas Virgens Britânicas, 19 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A iFOREX, uma empresa financeira líder global com escritórios nas Ilhas Virgens Britânicas, anunciou sua parceria com a One Tree Planted, uma organização sem fins lucrativos dedicada ao reflorestamento global. De acordo com os termos da parceria, a iFOREX garantirá que novas árvores sejam plantadas na floresta Amazônica quando os novos clientes fizerem um depósito. E os clientes receberão um certificado para celebrar suas contribuições.

Um porta voz da Formula Investment House Ltd, operadora do site www.iFOREX.com, disse: "Estamos profundamente preocupados com o futuro do nosso planeta e estamos felizes por fazer parceria com uma organização tão proativa como a One Tree Planted. As árvores exercem um papel importante que contribui para nossa saúde e nosso bem-estar como planeta, e é essencial que façamos tudo o que pudermos em relação à crise climática atual."

Há mais de 25 anos, a iFOREX vem se mantendo como uma das maiores e mais respeitáveis empresas do setor de Fintech, desde o início despontando como uma líder do setor em inovação tecnológica dedicada à confiança e à excelência. "Acreditamos que seja nosso dever usar essa mesma tecnologia para ajudar a aumentar a consciência sobre a importância da sustentabilidade e do reflorestamento para o nosso planeta, com o objetivo de exercer um impacto positivo na natureza, na vida selvagem e nas pessoas", disse o porta voz da iFOREX.

Sobre a One Tree Planted

A One Tree Planted é uma organização sem fins lucrativos 501(c)(3) com a missão de sensibilizar todas as pessoas a ajudar o meio ambiente plantando árvores. Seus projetos têm alcance mundial e são realizados em pareceria com as comunidades locais e especialistas para exercer impacto na natureza, nas pessoas e na vida selvagem. O reflorestamento ajuda a reconstruir matas depois de incêndios e inundações, oferece empregos para exercer impacto social e restaura a biodiversidade. Os objetivos de muitos projetos são sobrepostos, criando uma combinação de benefícios que contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Para obter mais informações, acesse onetreeplanted.org

