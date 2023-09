IGEL baut sein Vertriebsteam weiter aus: Neue Führungskräfte für DACH, UK/Irland und internationale Märkte an Bord

Red Hat-Veteran Brian Cornell geht als Vice President Sales in der DACH-Region an den Start; ehemaliger Citrix-Vertriebschef Darren Fields als Vice President Sales UK/Irland & International

SAN FRANCISCO und BREMEN, 19. September 2023 /PRNewswire/ -- IGEL baut den Vertrieb in der DACH-Region, in Großbritannien/Irland, Australien/Neuseeland (ANZ) und weiteren internationalen Märkten aus. Hierfür setzt der Anbieter des Managed-Endpoint-Betriebssystems für den sicheren Zugang auf jeden digitalen Workspace auf zwei markterfahrene Führungskräfte. Brian Cornell, in der Vergangenheit Global Executive bei Red Hat ist als Vice President Sales DACH für die Regionen Deutschland, Österreich und die Schweiz verantwortlich. Für die Position des Vice President Sales UK/Ireland & International Markets konnte das Unternehmen den bislang für Citrix tätigen Manager Darren Fields gewinnen.

"IGEL ist strategisch so positioniert, dass wir mit dem sicheren Endpoint-Betriebssystem für Unternehmen den Markt anführen werden und das weltweit", so Klaus Oestermann, CEO von IGEL. Um dieses Ziel zu erreichen, bauen wir unsere bereits starke Position in der DACH-Region aus, erschließen den Kernmarkt Großbritannien/Irland weiter und treiben unsere internationale Expansion voran. Die Erweiterung des Vertriebsteams ist ein Schritt auf dem Weg, den Markt schneller zu durchdringen und auf einer wachsenden Zahl an Endgeräten in Unternehmen rund um den Globus zum Einsatz zu kommen. Das Branchen-Know-how, das regionale Verständnis und die Kontakte, die Führungskräfte wie Brian Cornell und Darren Fields mitbringen, spielt eine entscheidende Rolle in unserer Expansionsstrategie."

Brian Cornell tritt bei IGEL an, um das Wachstum und die Skalierung des Unternehmens in der DACH-Region voranzutreiben. Seine in den vergangenen 25 Jahren in unterschiedlichen Führungspositionen sowohl in Europa als auch weltweit erworbene Management-, Vertriebs- und Customer-Experience- (CX) Erfahrung setzt er nun dafür ein, das Kunden- und Partnergeschäft von IGEL in Zentraleuropa auszubauen. Cornell war über 13 Jahre in leitenden Vertriebs- und CX-Rollen für Red Hat tätig. Hier baute er eine europaweite Organisation mit mehr als 400 Mitarbeitern auf und führte ein skalierbares Renewal- und Customer-Success-Modell ein. Darüber hinaus leitete der in Frankfurt am Main lebende Cornell bei weiteren Software- und SaaS-Unternehmen, darunter Acronis, den Vertrieb.

„IGEL baut durch Innovation sowie ein breites und umfassendes Partner-Ökosystem seine am Markt bereits etablierte Marke, die als sichere Plattform für die Zukunft des Arbeitens gilt, rasant aus", so Cornell. "Ich freue mich, Teil des passionierten und talentierten IGEL-Teams zu sein und mit meiner Arbeit einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum des Unternehmens in der DACH-Region zu leisten."

Darren Fields, der von Citrix zu IGEL wechselte, ist in der Virtual Desktop Community zu Hause und verfügt über ein großes, über die Jahre gewachsenes Kunden- und Partnernetzwerk. Unter anderem war er im Hybrid-Cloud-Computing-, Cyber- und Network-Security-, Virtualisierungs-, DaaS-, Backup-und-Recovery- sowie im Content-Management-Enterprise-Software-Umfeld als Führungskraft tätig. Seine Erfolgsbilanz lässt sich sehen. Das zeigt sich unter anderem daran, dass er Zielvorgaben stets übertraf. Für Citrix war er sechs Jahre in verschiedenen Rollen in Großbritannien, Irland sowie der gesamten europäischen Region aktiv. Zu den Stationen vor dieser Zeit zählen Unternehmen wie Vodafone, Telefonica Digital, Thunderhead, EMC und BMC Software, bei denen er ebenfalls in leitenden Vertriebspositionen tätig war. Darren Fields, der nahe London lebt, absolvierte ein Maschinenbaustudium an der Middlesex University.

"IGEL befindet sich auf starkem Wachstumskurs und ich freue mich, die offensive Expansionsstrategie zu begleiten", so Fields. "In einer Zeit, in der sich Remote- und Hybrid-Arbeitsmodelle zum neuen Standard entwickeln, stellt die IGEL COSMOS-Plattform eine ideale Lösung für das End-User-Computing dar. Gemeinsam mit den Channel- und Technologiepartnern von IGEL schaffen wir die Basis für eine digitale, sichere Arbeitswelt, in der jeder überall so arbeiten kann, wie er es sich wünscht."

Darüber hinaus verstärkt Justin Thorogood das IGEL-Team als Director of Channels, UK, Irland & Emerging Markets. Er kommt ebenfalls von Citrix, hier verantwortete er in den vergangenen zehn Jahre die Partnerstrategie und -entwicklung des Unternehmens in Nordeuropa. Der als Innovator und Vertriebspartner-Enabler am Markt bekannte, nahe London ansässige Thorogood schloss an der University of Hertfordshire den Studiengang Business and Computing Systems ab.

Cornell, Fields und Thorogood sind seit diesem Monat für IGEL tätig.

Über IGEL

Die Arbeitswelt von heute ist hybrid. Über unterschiedlichste Clouds lassen sich weltweit verteilt tätigen Mitarbeitern von jedem Standort aus die von ihnen benötigte Anwendungen auf Endgeräten gleich welchen Typs bereitstellen. Mit COSMOS bietet IGEL eine Plattform an, über die sich auf jeden digitalen Workspace sowie jedes webbasierte Anwendungspaket zugreifen lässt und die alle an eine Managed-Endpoint-Lösung gestellten Erwartungen erfüllt. IT-Teams erhalten die für sie nötige Sicherheit und behalten die Kontrolle; Endnutzer die Freiheit, so zu arbeiten, wie es ihren Präferenzen entspricht. Mit IGEL lässt sich standortunabhängig jedes Gerät und jede Cloud nutzen. Auf die dadurch geschaffenen IT-Umgebungen, in denen Anwender sicher zusammenarbeiten können, vertrauen rund um den Globus zahlreiche im Gesundheits- und Finanzwesen, dem Handel und in der Fertigung tätige Organisationen und Unternehmen sowie Behörden. IGEL ist mit Niederlassungen in Europa sowie den USA zudem in mehr als 50 Ländern über Partner vertreten. Am IGEL Ready-Programm, das Unternehmen die Möglichkeit bietet, ihre Produkte und Lösungen in die IGEL-Plattform zu integrieren, nehmen über 125 Unternehmen teil. Weitere Informationen zu IGEL finden Sie unter www.igel.com.

