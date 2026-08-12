IGEL nawiązuje współpracę z Menlo Security w celu wzmocnienia bezpiecznego dostępu zgodnego z zasadami Zero Trust - od punktu końcowego po przeglądarkę

Wspólne rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo na całej ścieżce od punktu końcowego do przeglądarki, pomagając organizacjom zoptymalizować wykorzystanie VDI w obsługiwanych scenariuszach pracy z przeglądarką i usługami SaaS.

FORT LAUDERDALE, Floryda, 12 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- IGEL®, globalna firma programistyczna oferująca platformę IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, oraz Menlo Security, lider w dziedzinie bezpieczeństwa przeglądarek dla pracowników i agentów AI, ogłosiły dziś nawiązanie współpracy, której efektem jest zapewnienie kompleksowego bezpiecznego dostępu - od punktu końcowego po aplikacje przedsiębiorstwa. Wspólne rozwiązanie łączy IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™ z Menlo Secure Application Access (SAA), pomagając organizacjom ograniczyć zbędne uzależnienie od infrastruktury VDI w przypadku procesów realizowanych przede wszystkim za pośrednictwem przeglądarki, zmniejszyć liczbę agentów instalowanych na punktach końcowych oraz zapewnić dostęp zgodny z zasadami Zero Trust w środowiskach internetowych i SaaS.

IGEL Partners with Menlo Security

Likwidacja luki w bezpieczeństwie między punktem końcowym a przeglądarką

Architekci bezpieczeństwa stoją przed istotnym wyzwaniem: wiele modeli zabezpieczeń punktów końcowych nadal traktuje stan bezpieczeństwa urządzenia i dostęp za pośrednictwem przeglądarki jako odrębne obszary kontroli, mimo że obecnie większość pracy odbywa się właśnie w przeglądarce, z wykorzystaniem aplikacji internetowych i chmurowych. Luka ta pogłębia się wraz z pojawieniem się agentów AI, które zaczynają współpracować z pracownikami w przeglądarkach, generując nowe wzorce aktywności, do kontrolowania których tradycyjne rozwiązania zabezpieczające punkty końcowe i mechanizmy kontroli dostępu nie były projektowane. Partnerstwo IGEL i Menlo Security pozwala zlikwidować tę lukę poprzez stworzenie skoordynowanego modelu zaufania, który rozpoczyna się na poziomie punktu końcowego i rozciąga się na dostęp do aplikacji za pośrednictwem przeglądarki.

„Przyszłość informatyki przedsiębiorstw opiera się przede wszystkim na przeglądarce, ale bezpieczeństwo przeglądarki jest tak dobre, jak dobry jest system operacyjny, który znajduje się pod nią - powiedział Jim Airdo, starszy wiceprezes ds. strategicznych aliansów w IGEL. - IGEL stanowi bezpieczną podstawę systemową dla nowoczesnego dostępu do aplikacji, zapewniając organizacjom zaufaną platformę, której potrzebują, aby z przekonaniem korzystać z przestrzeni roboczych dostarczanych za pośrednictwem przeglądarki. W połączeniu z platformą bezpieczeństwa przeglądarek Menlo zapewniamy kompleksową ochronę, która łączy bezpieczeństwo punktów końcowych i przeglądarek w jedną, odporną architekturę Zero Trust".

Wspólne rozwiązanie ogranicza typowe problemy integracyjne i operacyjne pojawiające się wtedy, gdy bezpieczeństwo punktów końcowych i bezpieczeństwo środowiska internetowego funkcjonują niezależnie od siebie. Zamiast dodawać kolejne agenty na punktach końcowych lub kierować procesy realizowane przede wszystkim za pośrednictwem przeglądarki przez pełne sesje VDI, architekci bezpieczeństwa mogą połączyć mechanizmy zarządzania punktami końcowymi z kontrolą dostępu opartego na przeglądarce w ramach całej ścieżki dostępu.

Architektura zaprojektowana z myślą o prostocie i skalowalności

W ramach ogłoszonej dziś współpracy IGEL i Menlo Security oferują wspólne rozwiązanie łączące punkty końcowe zarządzane przez IGEL z Menlo Secure Application Access, zapewniające trzy kluczowe korzyści architektoniczne:

Skoordynowana płaszczyzna kontroli zgodna z zasadami Zero Trust - model Preventative Security Model® firmy IGEL pomaga stworzyć zaufaną podstawę dla punktów końcowych poprzez ograniczenie ich powierzchni ataku i eliminowanie zbędnego ryzyka jeszcze przed uzyskaniem dostępu. Menlo SAA uzupełnia tę podstawę, stosując mechanizmy kontroli dostępu zgodne z zasadą najmniejszych uprawnień do aplikacji internetowych i SaaS. Dzięki temu zespoły ds. bezpieczeństwa mogą powiązać zarządzanie punktami końcowymi za pośrednictwem Universal Management Suite™ (UMS™) z zasadami dostępu do przeglądarek i usług SaaS egzekwowanymi przez Menlo SAA, zastępując rozproszone procesy zarządzania punktami końcowymi i dostępem bardziej skoordynowanym modelem operacyjnym bezpieczeństwa.

- model Preventative Security Model® firmy IGEL pomaga stworzyć zaufaną podstawę dla punktów końcowych poprzez ograniczenie ich powierzchni ataku i eliminowanie zbędnego ryzyka jeszcze przed uzyskaniem dostępu. Menlo SAA uzupełnia tę podstawę, stosując mechanizmy kontroli dostępu zgodne z zasadą najmniejszych uprawnień do aplikacji internetowych i SaaS. Dzięki temu zespoły ds. bezpieczeństwa mogą powiązać zarządzanie punktami końcowymi za pośrednictwem Universal Management Suite™ (UMS™) z zasadami dostępu do przeglądarek i usług SaaS egzekwowanymi przez Menlo SAA, zastępując rozproszone procesy zarządzania punktami końcowymi i dostępem bardziej skoordynowanym modelem operacyjnym bezpieczeństwa. Dostęp do aplikacji bez udziału klienta - organizacje mogą zabezpieczać dostęp do aplikacji o kluczowym znaczeniu dla działalności w obsługiwanych scenariuszach dostępu za pośrednictwem przeglądarek i usług SaaS, bez wdrażania dodatkowych agentów na punktach końcowych ani rozbudowy infrastruktury VDI w przypadku procesów, które można bezpiecznie realizować za pośrednictwem przeglądarki. Pomaga to ograniczyć liczbę agentów instalowanych na punktach końcowych i zmniejszyć złożoność infrastruktury, jednocześnie upraszczając wdrażanie rozwiązania w zróżnicowanych środowiskach punktów końcowych.

- organizacje mogą zabezpieczać dostęp do aplikacji o kluczowym znaczeniu dla działalności w obsługiwanych scenariuszach dostępu za pośrednictwem przeglądarek i usług SaaS, bez wdrażania dodatkowych agentów na punktach końcowych ani rozbudowy infrastruktury VDI w przypadku procesów, które można bezpiecznie realizować za pośrednictwem przeglądarki. Pomaga to ograniczyć liczbę agentów instalowanych na punktach końcowych i zmniejszyć złożoność infrastruktury, jednocześnie upraszczając wdrażanie rozwiązania w zróżnicowanych środowiskach punktów końcowych. Uproszczone zarządzanie - architekci bezpieczeństwa mogą korzystać z UMS™ do scentralizowanego zarządzania punktami końcowymi, jednocześnie stosując oparte na przeglądarce zasady bezpieczeństwa Menlo za pośrednictwem istniejących dostawców tożsamości oraz narzędzi do orkiestracji bezpieczeństwa.

„Wspólnie IGEL i Menlo zapewniają zespołom ds. bezpieczeństwa jedną skoordynowaną ścieżkę od urządzenia do aplikacji, dzięki czemu mogą rozszerzyć zasady Zero Trust wszędzie tam, gdzie działają ich pracownicy i agenty AI - bez konieczności instalowania kolejnych agentów na punktach końcowych ani tworzenia infrastruktury VDI - powiedział Aayush Agarwal, dyrektor ds. zarządzania produktami w Menlo Security. - Zabezpieczenie przeglądarki ma dziś kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, dlatego rozwijamy platformę bezpieczeństwa przeglądarek Menlo tak, aby stanowiła fundament, na którym czołowi partnerzy w dziedzinie punktów końcowych i infrastruktury, tacy jak IGEL, mogą budować i rozszerzać swoją wartość".

Wymierne korzyści biznesowe

Organizacje wdrażające wspólne rozwiązanie mogą oczekiwać konkretnych usprawnień operacyjnych:

Wyższy poziom bezpieczeństwa - skoordynowane mechanizmy kontroli zgodne z zasadami Zero Trust, obejmujące cały proces od punktu końcowego do aplikacji, ograniczają typowe luki pomiędzy zaufaniem do urządzenia, wykorzystaniem danych uwierzytelniających a dostępem do aplikacji za pośrednictwem przeglądarki.

- skoordynowane mechanizmy kontroli zgodne z zasadami Zero Trust, obejmujące cały proces od punktu końcowego do aplikacji, ograniczają typowe luki pomiędzy zaufaniem do urządzenia, wykorzystaniem danych uwierzytelniających a dostępem do aplikacji za pośrednictwem przeglądarki. Uproszczona architektura - mniejsza liczba agentów na punktach końcowych oraz punktów integracji na ścieżce dostępu ograniczają zarówno złożoność techniczną, jak i ryzyko operacyjne.

- mniejsza liczba agentów na punktach końcowych oraz punktów integracji na ścieżce dostępu ograniczają zarówno złożoność techniczną, jak i ryzyko operacyjne. Niższy całkowity koszt posiadania (TCO) - infrastruktura VDI może być wykorzystywana bardziej selektywnie, w przypadku obciążeń, które rzeczywiście tego wymagają, natomiast procesy realizowane za pośrednictwem przeglądarki i usług SaaS mogą zostać przeniesione do prostszego modelu bezpiecznego dostępu, zwiększając efektywność IT. Wspólne rozwiązanie umożliwia szybkie wdrożenie organizacjom, które chcą zmodernizować środowiska VDI lub wzmocnić istniejące inwestycje w bezpieczeństwo punktów końcowych dzięki kompleksowej ochronie aplikacji internetowych.

Więcej informacji na temat IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™ można znaleźć na stronie https://www.igel.com/secure-endpoint-os/.

IGEL

IGEL® jest międzynarodowym producentem oprogramowania, która dostarcza platformę Adaptive Secure Endpoint Platform™ - zaufaną zarządzaną platformę punktów końcowych zapewniającą bezpieczny dostęp do chmury, infrastruktury VDI, DaaS, usług SaaS, bezpiecznych przeglądarek, aplikacji przedsiębiorstwa, a także punktów końcowych środowisk OT. Jej podstawą jest IGEL OS - niezmienny system operacyjny, który pomaga ograniczyć powierzchnię ataku na punkty końcowe, utrzymać ich znany, bezpieczny stan oraz zapewnić bezpieczny dostęp w rozproszonych środowiskach pracy. Dzięki IGEL Preventative Security Model® platforma zapewnia dodatkowo uwierzytelnione dostarczanie obciążeń, scentralizowane zarządzanie i egzekwowanie zasad z uwzględnieniem kontekstu, dostosowując bezpieczeństwo punktów końcowych do architektur Zero Trust oraz SSE/SASE oferowanych przez kluczowych partnerów programu IGEL Ready.

IGEL Business Continuity & Disaster Recovery™ (BC&DR) pomaga organizacjom przywrócić bezpieczny dostęp na punktach końcowych z systemem Windows, które zostały zainfekowane oprogramowaniem ransomware, innymi cyberatakami lub awariami. Założona w 2001 roku firma IGEL ma siedzibę w Niemczech i oddziały w Stanach Zjednoczonych - w San Francisco i Fort Lauderdale - i współpracuje z ekosystemem 130 czołowych marek technologicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.igel.com.

Windows jest znakiem towarowym grupy spółek Microsoft.

Menlo Security

Menlo Security jest pionierem Browser Security Platform (BSP) - pierwszej w branży infrastruktury zaprojektowanej do zarządzania hybrydowym środowiskiem pracy, w którym współpracują ludzie i autonomiczne agenty AI. Uznając przeglądarkę za nowy system operacyjny przedsiębiorstwa, Menlo oferuje „Guardian Runtime" - środowisko wykonawcze, które eliminuje unikalne zagrożenia pojawiające się, gdy agenty AI działają z prędkością maszynową, bez ludzkiej weryfikacji i krytycznej oceny. Platforma Menlo umożliwia przedsiębiorstwom wykorzystującym agentową sztuczną inteligencję skalowanie rozwiązań AI z zachowaniem bezpieczeństwa i kontroli, zapewniając uniwersalny dostęp do starszych zasobów danych i jednolitą ochronę przed zagrożeniami typu zero-day podczas każdej sesji. Z rozwiązań Menlo korzysta ponad 1000 globalnych przedsiębiorstw, w tym osiem z dziesięciu największych instytucji finansowych oraz największe agencje rządowe. Platforma chroni ponad 8 milionów użytkowników oraz miliony jednoczesnych sesji agentów AI. Firma Menlo, z siedzibą w Mountain View w Kalifornii, jest wspierana przez inwestorów, w tym JPMorgan Chase, American Express Ventures oraz Vista Equity Partners, i rozwija rozwiązania zabezpieczające przeglądarkę na potrzeby ery agentowej sztucznej inteligencji. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.menlosecurity.com.