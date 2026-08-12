IGEL gaat een samenwerking aan met Menlo Security om veilige toegang vanaf endpoint tot browser te versterken volgens het Zero Trust-principe

De gezamenlijke oplossing versterkt de beveiliging van endpoint-naar-browser en helpt

organisaties het gebruik van VDI voor ondersteunde browser- en SaaS-workflows te optimaliseren

FORT LAUDERDALE, Florida, 12 augustus 2026 /PRNewswire/ -- IGEL ® , een wereldwijd softwarebedrijf dat het IGEL Adaptive Secure Endpoint PlatformTM levert, en Menlo Security, de leider in browserbeveiliging voor menselijke en agentische werknemers, hebben vandaag een partnerschap aangekondigd dat end-to-end beveiligde toegang van endpoint tot bedrijfsapplicaties levert. De gezamenlijke oplossing combineert het IGEL Adaptive Secure Endpoint PlatformTM met Menlo Secure Application Access (SAA) en helpt organisaties om onnodige VDI-afhankelijkheid voor browser-first workflows te verminderen, de verspreiding van endpoint-agents te verminderen en Zero Trust-aligned toegang via web- en SaaS-workflows te ondersteunen.

IGEL Partners with Menlo Security

Het sluiten van de veiligheidskloof tussen endpoint en browser

Beveiligingsarchitecten staan voor een cruciale uitdaging: in veel beveiligingsmodellen voor endpoints worden de beveiligingsstatus van apparaten en de toegang via de browser nog steeds als afzonderlijke controlepunten behandeld, ondanks het feit dat het meeste werk tegenwoordig in de browser plaatsvindt via cloud- en web-applicaties. Die kloof wordt groter naarmate AI-agents samen met werknemers in de browser beginnen te werken en nieuwe, op browser gebaseerde activiteitspatronen introduceren die oude endpoints en toegangscontroles niet konden beheersen. Het partnerschap tussen IGEL en Menlo Security dicht deze kloof door een gecoördineerd vertrouwensmodel te creëren dat begint met het endpoint en zich uitstrekt tot op browser gebaseerde toegang tot applicaties.

"De toekomst van enterprise computing is browser-first, maar browserbeveiliging is niet sterker dan het onderliggende besturingssysteem", aldus Jim Airdo, Senior Vice President of Strategic Alliances bij IGEL. "IGEL is de beveiligde OS-basis voor moderne toegang tot applicaties en biedt de vertrouwde platformorganisaties die nodig zijn om met vertrouwen werkomgevingen te omarmen die door de browser worden geleverd. Samen met het Menlo Browser Security Platform leveren we end-to-end bescherming die endpoint- en browserbeveiliging verenigt in één veerkrachtige Zero Trust-architectuur."

De gezamenlijke oplossing vermindert de gezamenlijke integratie- en operationele uitdagingen die ontstaan wanneer endpoint- en web-beveiliging afzonderlijk van elkaar werken. In plaats van nog meer endpoint-agents toe te voegen of browser-first workflows via volledige VDI-sessies te leiden, kunnen beveiligingsarchitecten het beheer van endpoints afstemmen op op browser gebaseerde toegangscontroles over het hele toegangstraject.

Architectuur met het oog op eenvoud en schaalbaarheid

Met de aankondiging van vandaag leveren IGEL en Menlo Security een gezamenlijke oplossing die door IGEL aangestuurde endpoints combineert met Menlo Secure Application Access, wat drie belangrijke architectonische voordelen biedt:

Coördinated Zero Trust-Aligned Control Plane : Het Preventative Security Model® van IGEL helpt bij het leggen van een betrouwbare basis voor endpoints door het aanvalsoppervlak van endpoints te verkleinen en onnodige risico's te beperken nog voordat toegang wordt verleend. Menlo SAA vult deze basis aan door voor web- en SaaS-toepassingen toegangsbeperkingen op basis van het 'minimale rechten-principe' toe te passen. Samen kunnen beveiligingsteams het beheer van endpoints via de Universal Management Suite™ (UMS™) afstemmen op het beleid voor browser- en SaaS-toegang dat via Menlo SAA wordt afgedwongen, waardoor losstaande workflows voor endpoints en toegang worden vervangen door een beter gecoördineerd beveiligingsmodel.

: Het Preventative Security Model® van IGEL helpt bij het leggen van een betrouwbare basis voor endpoints door het aanvalsoppervlak van endpoints te verkleinen en onnodige risico's te beperken nog voordat toegang wordt verleend. Menlo SAA vult deze basis aan door voor web- en SaaS-toepassingen toegangsbeperkingen op basis van het 'minimale rechten-principe' toe te passen. Samen kunnen beveiligingsteams het beheer van endpoints via de Universal Management Suite™ (UMS™) afstemmen op het beleid voor browser- en SaaS-toegang dat via Menlo SAA wordt afgedwongen, waardoor losstaande workflows voor endpoints en toegang worden vervangen door een beter gecoördineerd beveiligingsmodel. Toegang tot applicaties zonder client:: Organisaties kunnen toegang tot cruciale bedrijfsapplicaties voor ondersteunde browser- en SaaS-toegangspatronen beveiligen zonder extra endpoint-agents in te zetten of de VDI-infrastructuur uit te breiden naar workflows die veilig via de browser kunnen worden geleverd. Dit helpt de verspreiding van endpoint-agents en de complexiteit van de infrastructuur te verminderen en tegelijkertijd de implementatie in verschillende endpoint-omgevingen te vereenvoudigen.

Gestroomlijnd beheer: Beveiligingsarchitecten kunnen de UMSTM gebruiken voor gecentraliseerde endpoint-controle en tegelijkertijd het op browser gebaseerde beveiligingsbeleid van Menlo toepassen via bestaande identiteitsproviders en tools voor de coördinatie van beveiliging.

"Samen bieden IGEL en Menlo beveiligingsteams één gecoördineerd traject vanaf het apparaat naar de applicatie, zodat ze Zero Trust kunnen uitbreiden naar alle plekken waar hun medewerkers en AI-agents werken, zonder dat ze endpoint-agents hoeven te stapelen of een VDI-omgeving hoeven op te zetten", aldus Aayush Agarwal, directeur Productmanagement bij Menlo Security. "Het beveiligen van de browser staat nu centraal bij het beveiligen van de onderneming, en we ontwikkelen het Menlo Browser Security Platform om als basis te dienen waarop toonaangevende partners op het gebied van endpoints en infrastructuur, zoals IGEL, hun eigen toegevoegde waarde kunnen uitbreiden."

Meetbare impact op de bedrijfsvoering

Organisaties die de gezamenlijke oplossing implementeren, kunnen specifieke operationele verbeteringen verwachten:

Verbeterde beveiligingspositie : Gecoördineerde, op Zero Trust afgestemde beveiligingsmaatregelen van endpoint tot applicatie verminderen veelvoorkomende hiaten tussen de betrouwbaarheid van apparaten, het gebruik van inloggegevens en de toegang tot op browser gebaseerde applicaties.

: Gecoördineerde, op Zero Trust afgestemde beveiligingsmaatregelen van endpoint tot applicatie verminderen veelvoorkomende hiaten tussen de betrouwbaarheid van apparaten, het gebruik van inloggegevens en de toegang tot op browser gebaseerde applicaties. Vereenvoudigde architectuur : Minder endpoit-agents en toegangstraject-integratiepunten verminderen zowel de technische complexiteit als het operationele risico.

: Minder endpoit-agents en toegangstraject-integratiepunten verminderen zowel de technische complexiteit als het operationele risico. Lagere totale eigendomskosten (TCO): Meer doelgericht gebruik van VDI-infrastructuur voor de benodigde werkbelastingen, terwijl browser- en SaaS-werkstromen naar een eenvoudiger model voor veilige toegang kunnen overgaan om de IT-efficiëntie te verbeteren. De gezamenlijke oplossing ondersteunt onmiddellijke implementatie voor organisaties die VDI-omgevingen willen moderniseren of bestaande beveiligingsinvesteringen voor endpoints willen versterken met een uitgebreide bescherming van web-applicaties.

Ga voor meer informatie over het IGEL Adaptive Secure Endpoint PlatformTM naar https://www.igel.com/secure-endpoint-os/.

Over IGEL

IGEL ® is een wereldwijd softwarebedrijf dat het IGEL Adaptive Secure Endpoint PlatformTM levert, een betrouwbaar en beheerd endpoint-platform voor veilige toegang tot cloud, VDI, DaaS, SaaS, Secure Browsers, bedrijfsapplicaties en OT-endpoints. De basis wordt gevormd door IGEL OS, een onveranderlijk besturingssysteem dat helpt het aanvalsoppervlak van endpoints te verkleinen, de goede staat van endpoints te behouden en veilige toegang in gedistribueerde werkomgevingen te ondersteunen. Via het IGEL Preventative Security Model® biedt het platform gecertificeerde levering van workloads, gecentraliseerd beheer en contextgebonden handhaving, waardoor de beveiliging van endpoints wordt afgestemd op Zero Trust- en SSE/SASE-architecturen van belangrijke IGEL Ready-partners.

IGEL Business Continuity & Disaster RecoveryTM (BC&DR) helpt organisaties om veilige toegang te herstellen op Windows-endpoints die getroffen zijn door ransomware, andere cyberaanvallen of storingen. IGEL, opgericht in 2001, heeft zijn hoofdkantoor in Duitsland met Amerikaanse kantoren in San Francisco en Fort Lauderdale en werkt samen met een ecosysteem van 130 toonaangevende technologiemerken. Ga voor meer informatie naar www.igel.com.

Windows is een handelsmerk van de Microsoft-groep.

Over Menlo Security

Menlo Security is de pionier van het Browser Security Platform (BSP), de eerste infrastructuur in de industrie die is ontworpen om een hybride beroepsbevolking van mensen en autonome AI-agents te besturen. Door de browser als het nieuwe bedrijfsbesturingssysteem te centreren, biedt Menlo een "Guardian Runtime" die de unieke risico's oplost die worden gecreëerd wanneer AI-agents zonder menselijke scepsis op machinesnelheid werken. Het Menlo-platform stelt de agent-gedreven onderneming in staat om AI met vertrouwen op te schalen, door tijdens elke sessie universele koppeling met bestaande gegevens en uniforme preventie van zero-day-bedreigingen te bieden. Menlo wordt vertrouwd door meer dan 1.000 wereldwijde ondernemingen, waaronder acht van de tien grootste financiële instellingen en grote overheidsinstanties. Menlo beschermt meer dan 8 miljoen gebruikers en miljoenen gelijktijdige sessies van AI-agents. Menlo, met hoofdkantoor in Mountain View, Californië, en gesteund door investeerders zoals JPMorgan Chase, American Express Ventures en Vista Equity Partners, beveiligt de browser voor het agentisch tijdperk. Ga voor meer informatie naar www.menlosecurity.com.