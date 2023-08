IGEL nomme James Millington au poste de vice-président du marketing produit et vertical

Ce leader expérimenté du marketing informatique pour les utilisateurs finaux et de la sécurité mettra en place une nouvelle stratégie marketing axée sur l'industrie dans des secteurs clés tels que la santé, le gouvernement, les services financiers et la vente au détail

SAN FRANCISCO et BREMEN, Allemagne, 30 août 2023 /PRNewswire/ -- IGEL, fournisseur du système d'exploitation géré pour l'accès sécurisé à tout espace de travail numérique, a annoncé aujourd'hui la nomination de James Millington au poste nouvellement créé de vice-président du marketing produit et vertical. Fort d'une solide expérience en marketing produit et industriel chez VMware, Imprivata et Citrix, M. Millington possède un solide leadership sur les marchés de l'informatique pour les utilisateurs finaux et de la sécurité pour élaborer les nouvelles stratégies de marketing vertical d'IGEL afin de favoriser l'adoption de la plateforme IGEL COSMOS dans des secteurs clés tels que la santé, le gouvernement, les services financiers et la vente au détail.

« Bien que le besoin d'IGEL COSMOS en tant que plateforme sécurisée pour gérer l'accès flexible à tout espace de travail numérique soit prolifique à travers les secteurs, les cas d'utilisation dans chaque secteur vertical sont uniques, a déclaré Klaus Oestermann, PDG d'IGEL. James possède une expertise précieuse dans le domaine des partenariats, des stratégies marketing et des programmes qui permettent d'engager au mieux les marchés verticaux afin d'entrer efficacement sur chaque secteur d'activité. Nous sommes impatients de bénéficier de ses conseils alors que nous redoublons d'efforts dans nos programmes de marketing vertical et que nous poursuivons l'adoption d'IGEL sur les principaux marchés cibles. »

En dirigeant les stratégies de marketing produit et vertical d'IGEL, M. Millington jouera un rôle clé dans l'accélération de l'adoption de la plateforme COSMOS d'IGEL. Avant de rejoindre IGEL, M. Millington a occupé des postes importants chez VMware, Imprivata et Citrix. M. Millington est titulaire d'un Master en management et gestion d'entreprise de l'Université d'Oxford Brooks.

« Les industries telles que la santé, le gouvernement et les services financiers sont confrontées à d'énormes risques de sécurité et ont des exigences, des priorités et des cas d'utilisation uniques, a déclaré M. Millington. Je suis impatient de pouvoir aider IGEL à accélérer son entrée sur le marché en mettant en avant la valeur critique qu'IGEL apporte à ces industries verticales clés qui s'appuient sur IGEL OS pour résoudre les problèmes de sécurité et d'accessibilité dans l'environnement de travail hybride en pleine évolution. »

M. Millington a rejoint IGEL ce mois-ci et est basé au Royaume-Uni.

À propos d'IGEL

Le monde du travail d'aujourd'hui est hybride. Plusieurs clouds peuvent fournir des applications provenant de n'importe où à une main-d'œuvre largement distribuée utilisant tous les types d'appareils. Pour répondre au besoin de fournir un point de terminaison sécurisé et géré pour ce monde hybride, IGEL propose une solution avec COSMOS, une plateforme de point de terminaison permettant l'accès à n'importe quel espace de travail numérique ou à un ensemble d'applications Web. IGEL donne aux équipes informatiques la sécurité et le contrôle dont elles ont besoin tout en permettant aux utilisateurs finaux de travailler comme ils le souhaitent. En donnant le choix de n'importe quel cloud, n'importe quel appareil, n'importe où, IGEL débloque l'expérience informatique sécurisée et collaborative de l'utilisateur final exigée par les leaders de la santé, des services financiers, de la vente au détail, de l'industrie et du gouvernement. Avec un écosystème croissant de plus de 125 partenaires intégrés IGEL Ready, IGEL a des bureaux en Europe et aux États-Unis et est représenté par des partenaires dans plus de 50 pays. Pour en savoir plus sur IGEL, rendez-vous sur www.igel.com.

