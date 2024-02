IGIN : le premier dispositif innovant pour l'ajustement automatique des gants, lance désormais une pré-vente

DUBAÏ, ÉMIRATS ARABES UNIS, 1er février 2024 /PRNewswire/ -- Selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), environ 99 000 Américains meurent chaque année à l'hôpital en raison d'infections contractées au sein de ces établissements. Chaque année, 3,5 millions d'Européens contractent une infection pendant leur séjour à l'hôpital.

IGIN Global , pionnier de la technologie des soins de santé, est heureux d'annoncer la pré-vente de son dispositif révolutionnaire d'enfilage automatique de gants, l'IGIN Smart , à partir du mois d'avril. Cette technologie révolutionnaire va transformer la façon dont les gants jetables sont utilisés dans divers secteurs, en mettant l'accent sur la stérilité et l'efficacité. L'adoption d'IGIN se traduit par une réduction significative des dépenses annuelles des entreprises et une diminution notable de l'impact écologique au niveau mondial. Le système de gestion intelligent de la machine permet un contrôle total de l'utilisation en enregistrant les données et en facilitant la gestion des stocks grâce à des rapports. Il détermine les quantités mensuelles optimales requises, évite les commandes excessives et facilite la gestion du budget.

Les gants jetables sont essentiels dans de nombreux secteurs. Les gants d'IGIN conviennent à tous les secteurs où des gants stériles sont utilisés, tels que la restauration et le commerce de détail. Les méthodes traditionnelles de port de gants ne font qu'exacerber ces problèmes, entraînant souvent une contamination croisée et un risque accru d'infection.

La technologie de pointe d'IGIN automatise le processus d'enfilage des gants jetables, le rendant rapide et hygiénique. Grâce à une technologie brevetée et à des informations basées sur l'IA, l'appareil garantit un niveau d'hygiène élevé. Sa conception écologique fournit également jusqu'à 500 gants par appareil, ce qui réduit considérablement les déchets.

Voici d'autres avantages clés de l'IGIN Smart :

• une technologie brevetée d'amélioration de l'hygiène

• une conception portable adaptée à divers environnements

• des informations opérationnelles basées sur l'IA et une gestion intelligente des données

• un stockage automatisé et un contrôle des stocks

• un mécanisme d'enfilage des gants en cinq secondes sans contact entre la main et le gant extérieur

• une désinfection UV personnalisable pour plus de sécurité

• une compatibilité avec les gants non poudrés en latex et en nitrile

L'IGIN Smart a été conçu pour un large éventail de clients et d'environnements, notamment les hôpitaux, les centres de vaccination et de test PCR, les cliniques, les laboratoires, les magasins de détail et les usines. Sa conception compacte lui permet de s'adapter aussi bien aux grandes installations qu'aux espaces plus restreints. Ce produit innovant s'appuie sur des normes de sécurité et de réglementation strictes, ce qui garantit sa fiabilité et sa conformité aux exigences mondiales. Grâce à lui, les organisations pourront réduire considérablement les coûts annuels associés au traitement des infections hospitalières et l'impact environnemental des déchets liés aux gants.

Jack Chocron, fondateur et PDG d'IGIN, a commenté : « L'IGIN Smart est la seule technologie au monde qui permet de porter des gants sans contact avec la main humaine et sans utiliser de matériaux durs. Tous les résultats indiquent un problème mondial concernant les soins aux patients et les environnements hospitaliers en général. Les hôpitaux peuvent traiter les stocks, contrôler le bon fonctionnement des stocks de gants et réduire considérablement le nombre d'infections. »

Les parties intéressées peuvent en apprendre plus sur l'IGIN Smart et sur la façon dont il peut être adapté pour répondre aux besoins spécifiques de l'industrie en visitant le site Web officiel de la société. IGIN s'engage à s'associer avec des distributeurs du monde entier afin d'apporter cette technologie transformatrice sur les marchés mondiaux, en commençant par le secteur médical et en l'étendant à d'autres industries. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.igintech.com .

