IGNION choisit AWS pour transformer le processus de conception IoT

Ignion et AWS continueront de collaborer dans le but d'offrir des outils qui accélèrent le développement mondial des projets IoT.

Ignion a développé la plateforme de conception et de simulation sur AWS pour permettre aux développeurs IoT d'intégrer correctement et rapidement la technologie Virtual Antenna™ dans leurs propres produits. Ceux-ci sont ainsi en mesure de proposer un processus d'intégration des antennes plus fiable et prévisible dans tout dispositif IoT et de réduire les coûts de développement et le temps de mise sur le marché. Basé sur des années d'expérience et la réalisation de milliers de conceptions, le noyau Antenna Intelligence Cloud utilise l'apprentissage automatique, et les performances simulées qui en résultent sont très proches de ce qui peut être réalisé avec un dispositif final du monde réel.

Avec les changements rapides et radicaux dans la conception des systèmes RF, l'Antenna Intelligence Cloud est positionné idéalement pour devenir la nouvelle plateforme qui alimente l'innovation et la polyvalence de tout produit final IoT. L'Antenna Intelligence Cloud utilise la simulation de pointe avec l'apprentissage automatique et supprime la nécessité d'initier le développement sur le matériel physique. Comme chaque conception est unique, qu'il existe de nouveaux besoins continus en raison de la 5G, Wi-Fi6E, LoRaWAN, ou UWB, et que les dispositifs contiennent souvent plusieurs radios, on note un besoin de support de conception précis et fiable pour l'écosystème IoT.

« L'étendue et la profondeur de l'offre de Cloud AWS nous permettent de donner accès à notre portefeuille Virtual Antenna™ tout en offrant une solution complète de conception RF de bout en bout pour accélérer considérablement le développement de produits IoT et améliorer le retour sur investissement des produits », a déclaré Jaap Groot, directeur général d'Ignion. « En créant votre solution d'antenne IoT avec Antenna Intelligence Cloud d'Ignion, votre cycle de conception de produit est raccourci et optimisé avec une prévisibilité et une flexibilité de pointe. »

Ignion est une société importante spécialisée dans la fabrication d'antennes et un leader de l'innovation qui conçoit, fabrique et commercialise des antennes miniatures standard pour les dispositifs IoT, les appareils avec connectivité mobile et les appareils sans fil de courte portée. La mission d'Ignion est d'accélérer l'IoT et de doter l'écosystème de solutions d'antennes prêtes à l'emploi.

À propos d'Ignion

Fondée à Barcelone, en Espagne, en tant qu'entreprise indépendante de produits d'antennes en 2015, la technologie d'antenne virtuelle est déjà intégrée dans plus de 30 millions d'appareils IoT dans le monde. Ignion associe une équipe de R&D et d'ingénierie de premier plan à des capacités de conception et d'échelle éprouvées, pour mettre sur le marché une nouvelle génération de produits d'antenne qui répondent aux besoins de connectivité sans fil des ingénieurs de conception. Ignion possède des bureaux en Espagne, aux États-Unis et en Chine, et compte plusieurs partenariats stratégiques avec les principaux fabricants de modules et émetteurs-récepteurs OEM.

