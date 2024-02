IGT Solutions annonce un plan de succession du PDG

NEW DELHI, 14 février 2024 /PRNewswire/ -- IGT Solutions , un fournisseur mondial de BPM et de services et solutions numériques, a annoncé aujourd'hui la nomination de Katie Stein au poste de nouvelle PDG à compter du 1er avril 2024. Elle rejoindra IGT Solutions en tant PDG désignée à compter du 14 février 2024.

Katie est une cheffe d'entreprise transformatrice et apporte à IGT Solutions une expertise approfondie du domaine. Plus récemment, Katie a été cheffe d'entreprise mondiale de Genpact pour les services aux entreprises et les données et analyses, où elle a géré plusieurs lignes de service représentant un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars. Elle a favorisé la numérisation et la croissance axées sur l'intelligence artificielle dans les principaux secteurs de services et a ouvert de nouvelles opportunités dans les services adjacents. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Katie aidera IGT Solutions à renforcer la capacité technologique et à continuer d'être reconnue comme un employeur de choix.

« Au nom de toute l'entreprise et du conseil d'administration, je tiens à remercier Vipul pour ses deux décennies de leadership, a déclaré John Del Santo, président du conseil d'administration d'IGT. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à Katie, qui a fait ses preuves en matière de service à la clientèle, de leadership et de succès. Katie a la vision et l'expérience nécessaires pour amener à de nouveaux niveaux de croissance les capacités approfondies d'IGT Solutions en matière de BPM piloté par l'IA et de services et solutions numériques. »

« Je suis honorée de rejoindre IGT Solutions en cette période passionnante pour nos employés, nos clients et nos partenaires, a déclaré Katie. J'admire IGT Solutions pour son expertise approfondie du domaine, sa culture de l'innovation et ses capacités technologiques qui aident les clients à relever les défis uniques de leur secteur. À une époque où il est de plus en plus important d'être profondément connecté aux clients, IGT Solutions s'est constitué une liste de clients de renom dans les secteurs du voyage et de la haute technologie. Il s'agit d'une base incroyable pour notre prochaine phase de croissance. »

« Lorsque j'ai rejoint IGT Solutions, j'avais la vision de devenir le partenaire de choix de nos clients et de nos employés. Aujourd'hui, IGT Solutions est le principal fournisseur de services pour nos clients des secteurs du voyage et de la haute technologie, avec plus de 25 000 employés à travers le monde, a déclaré Vipul Doshi, le PDG sortant. Je souhaite la bienvenue à Katie dans son rôle de PDG et lui adresse tous mes vœux de réussite dans ses efforts pour mener l'entreprise vers de plus grands succès à l'avenir. »

À propos de IGT Solutions

IGT Solutions est une entreprise d'expérience client (CX) de nouvelle génération qui définit et propose des expériences transformatrices pour les marques mondiales. Pour ce faire, elle utilise des technologies numériques innovantes et elle combine l'intelligence numérique et humaine. IGT Solutions est le partenaire privilégié pour gérer les parcours d'expérience client de bout en bout dans tous les secteurs. Fondée en 1998, IGT compte plus de 90 clients internationaux de renom et plus de 25 000 experts en CX au service des processus clients de 31 centres de livraison mondiaux répartis dans 13 pays. Les offres de services d'IGT Solutions comprennent la transformation numérique, l'intégration de systèmes, les solutions de plateforme, l'IA/ML et les solutions industrielles et d'entreprise axées sur l'IA générative, l'automatisation et l'analyse intelligentes, ainsi qu'une gamme complète de services et de solutions BPM. www.igtsolutions.com