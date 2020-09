iHerb encontra a maior demanda mundial por vitaminas D e C

PASADENA, Califórnia, 23 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A iHerb, líder mundial em comércio eletrônico de saúde e beleza, viu um aumento drástico na demanda por vitamina D e C de clientes em todo o mundo e está atendendo a essa demanda fornecendo produtos da mais alta qualidade com melhor valor, velocidade de entrega e atendimento ao cliente possíveis.

A demanda global dos clientes do iHerb por essas vitaminas aumentou mais de 100% de 2019 a 2020 e mais de 300% apenas nos Estados Unidos.

Durante uma recente entrevista ao Instagram Live, o Diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, o Dr. Anthony Fauci falou sobre os possíveis benefícios para a saúde de ambas as vitaminas como parte de um estilo de vida saudável em geral.

"Se você tem deficiência de vitamina D, isso tem um impacto na sua suscetibilidade à infecção", disse o Dr. Fauci. "Eu não me importaria de recomendar, e eu mesmo tomo suplementos de vitamina D."

A vitamina D é criada quando a pessoa se expõe aos raios ultravioleta do sol e pode ser encontrada em alguns alimentos, como em certos peixes gordurosos como salmão, no fígado bovino, no queijo e na gema de ovo. A vitamina D pode ajudar a manter os ossos fortes e auxiliar a função imunológica de acordo com o Departamento de Suplementos Dietéticos do Instituto Nacional de Saúde (NIH, na sigla em inglês).

"A outra vitamina que as pessoas tomam é a vitamina C porque é um bom antioxidante," o Dr. Fauci continuou durante a entrevista ao Instagram Live. "Então, se as pessoas tomassem um grama ou mais de vitamina C, seria bom."

O iHerb recomenda aos clientes que estiverem pensando em tomar suplementos de vitamina D ou C que consultem primeiro seu médico para orientação antes de fazer isso.

"A iHerb tem o orgulho de oferecer uma das maiores seleções de produtos de vitamina D e C da mais alta qualidade aos nossos clientes em todo o mundo", disse o presidente da iHerb, Emun Zabihi. "Vamos oferecer vitaminas e outros produtos de suplemento de saúde mais vendidos com grandes descontos durante a comemoração do nosso 24º aniversário em setembro."

