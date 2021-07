iHerb informuje o złożeniu, z zachowaniem zasad poufności, projektu oświadczenia rejestracyjnego w związku z proponowaną pierwszą ofertą publiczną

PASADENA, Kalifornia, 22 lipca 2021 r. /PRNewswire/ -- Firma iHerb Holdings, Inc. poinformowała dzisiaj o złożeniu, z zachowaniem zasad poufności, projektu oświadczenia rejestracyjnego na formularzu S-1 do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. Securities and Exchange Commission, SEC) w związku z proponowaną pierwszą ofertą publiczną dotyczącą sprzedaży akcji zwykłych. Liczba akcji objętych ofertą oraz proponowany przedział cenowy nie zostały jeszcze określone. Oczekuje się, że pierwsza oferta publiczna zacznie obowiązywać po zakończeniu procesu weryfikacji przez SEC, w zależności od warunków rynkowych i innych.

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych. Wszelkie oferty sprzedaży, zaproszenia lub oferty zakupu, a także transakcje sprzedaży papierów wartościowych będą dokonywane zgodnie z wymogami rejestracyjnymi określonymi w ustawie o papierach wartościowych (ang. Securities Act) z 1933 r., z późniejszymi zmianami. Niniejszy komunikat jest publikowany zgodnie z zasadą 135 zawartą w tejże ustawie.

iHerb

iHerb to największa na świecie platforma e-handlu, ukierunkowana na suplementy witaminowo-minerałowe, która coraz silniej zaznacza swoją obecność także w innych obszarach zdrowia i dobrego samopoczucia. Ciesząc się zaufaniem milionów konsumentów z ponad 185 krajów świata, firma oferuje szeroki wybór markowych i innowacyjnych produktów własnych i pochodzących od podmiotów zewnętrznych, w możliwie najlepszych cenach i dostarczanych w sposób dogodny bezpośrednio do klientów.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/742063/iHerb_Logo.jpg

SOURCE iHerb