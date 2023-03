IIIF150 lançou um novo produto em sua série Air, o Ultra-Thin Rugged Phone

HONG KONG, 19 de março de 2023 /PRNewswire/ Lançamento da IIIF150 desafia a definição tradicional de celulares pretos robustos e volumosos. A equipe IIIF150 acredita que celulares resistentes podem ser resistentes e fáceis de transportar, com diversos projetos e possibilidades de engenharia. O IIIF150 está comprometido em trazer designs inovadores e novos para o mercado.

Air1 Ultra+

O IIIF150 é pioneiro no mercado de celulares resistentes ultrafinos, oferecendo celulares de alta qualidade que podem suportar condições adversas, ao mesmo tempo em que mantém um perfil fino. Seus celulares são projetados para atender às necessidades de aventureiros, amantes do ar livre e profissionais que exigem um dispositivo durável e confiável que não pese para eles. Com foco em inovação e satisfação do cliente, o IIIF150 está se tornando rapidamente uma das principais opções para aqueles que buscam um celular resistente sem sacrificar o estilo e o desempenho.

Uma maneira como o IIIF150 consegue isso é tornando os celulares resistentes visualmente impressionantes, com designs arrojados e estéticos, como capas traseiras coloridas, padrões da moda, designs ultrafinos e luzes LED impressionantes. Eles testaram muitos materiais para criar uma tampa traseira perfeita que adere de forma confiável ao substrato, mantendo a robustez e resistindo ao desgaste.

Todos os produtos IIIF150, incluindo seu novo celular robusto Ultra Fino Air1 Ultra+, têm resistência à água IP68 e IP69K e conformidade com a MIL-STD-810H, garantindo a segurança do dispositivo mesmo após a exposição a quedas, choques, vibrações, imersão e temperaturas extremas.

O Air1 Ultra+ conta com especificações impressionantes, incluindo um monitor FHD + Display de 6,8 polegadas com uma taxa de atualização suave de 120 Hz e maior sensibilidade para uso com mãos ou luvas úmidas. Ele é alimentado pelo processador MediaTek Helio G99 no nível 6nm, permitindo uma execução mais tranquila, captura mais nítida, mais eficiência energética e conexões mais confiáveis. Além disso, possui 12 GB de RAM, mais 12 GB de RAM estendida e 256 GB de armazenamento. O telefone resistente ultrafino Air1 Ultra+ do IIIF150 já está disponível no mercado.

Especificações

Chipset: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 CPU: Octa-core (2 × 2,2 GHz Cortex-A76 e 6 × 2,0 GHz Cortex-A55).

Octa-core (2 × 2,2 GHz Cortex-A76 e 6 × 2,0 GHz Cortex-A55). GPU: Arm Mali -G57 Mc2.

Arm -G57 Mc2. OS : Android 12.

: Android 12. Dimensão : 176,3*81,8*11,8 mm.

: 176,3*81,8*11,8 mm. Visor :

6,8″; Resolução de 2460x1080 pixels; Taxa de atualização de 120 Hz, Punch-Hole, Gorilla Glass

: 6,8″; Resolução de 2460x1080 pixels; Taxa de atualização de 120 Hz, Punch-Hole, Gorilla Glass Memória :

RAM : 12 GB RAM +12 GB memória RAM estendida

Interna : 256 GB

slotpara cartão: até 1 TB

: : 12 GB RAM +12 GB memória RAM estendida : 256 GB 1 TB Câmera :

Traseira (principal) : 64MP, Sony IMX686

Frontal : 32MP, Sony IMX616

Night Vision (infravermelho): 24 MP, visibilidade de 20 metros

Sensor de impressão digital: montado na lateral

: : 64MP, Sony IMX686 : 32MP, Sony IMX616 24 MP, visibilidade de 20 metros montado na lateral Bateria : 7000mAh, carregamento rápido de 30 W

: 7000mAh, carregamento rápido de 30 W Frequência: Global

