iiPay récompensé pour ses solutions mondiales de gestion de la paie innovantes et en conformité règlementaire pour ses clients

DALLAS, et CHELTENHAM, Angleterre, 29 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Integrated International Payroll (iiPay), leader du marché des solutions mondiales de gestion de la paie basées sur le cloud, a annoncé avoir remporté le prix du Global Payroll Award 2022 décerné par Reward Strategy's . iiPay remporte ce prix important pour la deuxième année consécutive, soulignant ainsi son leadership croissant sur le marché mondial des solutions de gestion de la paie.

« Félicitations à iiPay pour avoir remporté le prix du Global Payroll Award. iiPay a amélioré l'expérience client en fournissant des renseignements précieux, en favorisant l'automatisation et en modifiant l'expérience des employés, a déclaré Michal Lodej, rédacteur en chef de groupe chez Shard Financial Media. iiPay s'est distingué en prenant la tête du marché et en favorisant de véritables partenariats avec les clients, ce qui se reflète dans son taux impressionnant de fidélisation des clients. »

iiPay a remporté le prix du Global Payroll Award en mettant l'accent sur la simplification des processus de gestion de la paie mondiale pour les clients. Il y a une demande accrue dans le secteur de la gestion de la paie pour l'automatisation, le flux de travail, les rapports mondiaux, les analyses et la conformité règlementaire. iiPay donne la priorité aux clients et reconnaît leurs défis commerciaux, fournit une expertise en matière de gestion de la paie internationale complexe et offre une excellence opérationnelle grâce à une plateforme technologique unique et innovante qui permet d'unifier les processus de gestion de la paie mondiaux.

« iiPay est honoré d'avoir été sélectionné pour le prix du Global Payroll Award 2022 de Reward Strategy pour la deuxième année consécutive, a déclaré Curtis Holmes, président-directeur général de iiPay. « Ce prix récompense les efforts d'iiPay pour changer l'expérience de la gestion de la paie de nos clients afin d'en faire une expérience supérieure et fiable. Notre modèle d'exploitation éprouvé met continuellement l'accent sur l'innovation technologique, combinée à une équipe exceptionnelle. Le marché de la gestion de la paie concerne les gens et la culture. Notre taux de croissance annuel composé de 52 % reflète notre engagement à l'égard de nos clients, qui leur permet d'intégrer la gestion de la paie à leur tissu d'entreprise. »

Ce prix s'ajoute au Global Payroll Award de 2021 et au prix du fournisseur de solution de gestion de paie mondial de l'année décerné par la Global Payroll Association (GPA) en 2020. Les juges qui décernent des prix à ces organismes de gestion de paie réputés ont des années d'expérience de direction dans leurs domaines. Ils reconnaissent l'excellence et sont en mesure de récompenser le meilleur leadership, le meilleur travail d'équipe et la meilleure innovation.

À propos de iiPay

iiPay tire parti de sa technologie innovante basée sur le cloud pour offrir à ses clients une expérience de gestion de la paie exceptionnelle dans plus de 170 pays. La solution d'iiPay permet aux professionnels de gestion de la paie, aux RH et aux responsables financiers de gérer des données, des analyses, des renseignements commerciaux et des rapports avancés sur l'ensemble de la paie mondiale à tout moment. En mettant continuellement l'accent sur l'expérience client, iiPay reflète l'ambition de l'entreprise visant à simplifier les processus mondiaux de gestion de la paie – Pour les entreprises. Pour les gens.

Contact pour les médias :

Sarah Townsend

[email protected]

+44 (0) 1242 256 000

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1956386/iiPay_logo.jpg

SOURCE Integrated International Payroll (iiPay)