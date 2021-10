IJGlobal reconoce a Atlas Renewable Energy con sus premios ESG Energy Deal of the Year 2020 y ESG Social

El Premio ESG Social fue otorgado al programa "We are all part of The same energy" de Atlas, una iniciativa social implementada en Brasil, Chile y México durante la fase de construcción de los proyectos solares que la empresa desarrolla actualmente en estos países.

El programa tiene como objetivo mejorar las aptitudes de la fuerza laboral femenina local mediante capacitaciones que les permitirán optar por trabajos más técnicos dentro de la construcción de los proyectos. Al mismo tiempo, Atlas exhortó a sus contratistas para que dieran prioridad a los pasantes en su proceso de contratación. Esta iniciativa se ha convertido en el programa social insignia de Atlas y está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (#5: Igualdad de género, #8: Trabajo decente y crecimiento económico, #10: Reducción de las desigualdades y #12: Producción y consumo responsables).

Hasta la fecha, se ha capacitado a cerca de 1.000 mujeres en diferentes campos como construcción civil, carpintería, salud y seguridad, montaje de módulos, electricidad, entre otros. Esto nos ha permitido aumentar la participación femenina en la construcción de los proyectos de un tradicional 2 % a un 15 %.

Se espera que el programa "We Are All Part of the Same Energy" se implemente en los nuevos proyectos de la empresa a fin de que más mujeres puedan beneficiarse de estas capacitaciones y encuentren nuevos caminos profesionales.

La Planta Solar Jacarandá en Brasil también fue reconocida por IJGlobal con el Premio Solar Deal of The Year (Américas) por su exitosa implementación del programa "We Are All Part of the Same Energy" durante la construcción del proyecto.

Durante ese período, más de 214 mujeres fueron capacitadas en habilidades técnicas. De las mujeres que recibieron capacitación, 123 fueron contratadas para formar parte de la construcción de Jacarandá. En total, 159 mujeres fueron contratadas, lo que representó el 17 % del total de la mano de obra contratada en Jacarandá durante el pico de las obras de construcción. El proyecto también se centró en la contratación de grupos subrepresentados, como la población afrodescendiente del estado de Bahía que conformó la mayor parte del total de fuerza laboral: 85 % hombres afrodescendientes y 83 % mujeres afrodescendientes.

"Es un honor que nuestro programa de fuerza laboral femenina 'We Are All Part of the Same Energy' y su implementación en el Proyecto Solar Jacarandá sean reconocidos por IJGlobal", afirmó Maria Jose Cortes, directora de ESG de Atlas Renewable Energy. "Crear e implementar este programa ha sido una experiencia increíble para todos nosotros en Atlas. Nos ha ayudado a abrir una puerta a nuevas oportunidades para las mujeres en zonas rurales de Latinoamérica y cambiar paradigmas. Estamos muy orgullosos de esto, pero sabemos que aún queda mucho por hacer en términos de diversidad e inclusión. Esperamos que este programa siembre la semilla para prácticas más inclusivas en nuestra industria y en las comunidades donde operamos".

Acerca de Atlas Renewable Energy

Atlas Renewable Energy es una empresa de generación de energía renovable que desarrolla, crea y opera proyectos de energía renovable con contratos a largo plazo en toda América. La cartera actual de la empresa es de 2,2 GW de proyectos contratados en etapas de desarrollo, construcción u operación, y tiene como objetivo ampliarse en 4 GW adicionales durante los próximos años.

Lanzado a principios de 2017, Atlas Renewable Energy cuenta con un equipo experimentado con la trayectoria más extensa en la industria de la energía solar en Latinoamérica. La empresa es reconocida por sus altos estándares de desarrollo, creación y operación de proyectos a gran escala.

Atlas Renewable Energy forma parte del Energy Fund IV, fundado por Actis, un importante inversionista de capital privado en el sector energético. El crecimiento de Atlas Renewable Energy se centra en los principales mercados y economías emergentes, y emplea su comprobado conocimiento en desarrollo, comercialización y estructuración para acelerar la transformación hacia la energía limpia. Mediante la colaboración activa con la comunidad y otros actores como centro de su estrategia de proyecto, la empresa trabaja todos los días para ofrecer un futuro más limpio.

Para conocer más acerca de Atlas Renewable Energy, visite: www.atlasrenewableenergy.com

