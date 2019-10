Ikänik Farms anuncia la adquisición del 100% de Pideka SAS, una compañía colombiana líder en el cannabis medicinal

"Estoy entusiasmado de dar la bienvenida a Pideka a la familia Ikänik", dijo Brian Baca, CEO de Ikänik Farms, Inc. "El sólido equipo de liderazgo de Pideka y su reputación como innovador en la industria del cannabis medicinal en América Latina lo convierten en una poderosa adición a los futuros planes de crecimiento de Ikänik. Esta adquisición marca un hito importante para nuestra empresa ya que permite una presencia multinacional, posicionándonos estratégicamente para el mercado mundial de cannabis".

Aspectos destacados de la transacción

Cultivo en crecimiento, extracción y manufactura en América Latina : Pideka cannabis con sede en Tocancipá (Casa Flores), un moderno complejo para el cultivo, extracción y fabricación de cannabis de 80,000 sq.ft. La fase 1 de la construcción de Casa Flores (80.000 pies cuadrados de espacio para cultivo, extracción y fabricación de productos terminados) proporcionará a Ikänik una capacidad de producción anual de aproximadamente 16.000 libras. de flor seca.





: Pideka cannabis con sede en Tocancipá (Casa Flores), un moderno complejo para el cultivo, extracción y fabricación de cannabis de 80,000 sq.ft. La fase 1 de la construcción de Casa Flores (80.000 pies cuadrados de espacio para cultivo, extracción y fabricación de productos terminados) proporcionará a Ikänik una capacidad de producción anual de aproximadamente 16.000 libras. de flor seca. Posible entrada a los mercados internacionales : Casa Flores tiene el potencial de proporcionar a Ikänik la capacidad de exportar productos de cannabis medicinal a los mercados internacionales, pendiente la certificación final de GMP de su complejo de producción. La Compañía proporcionará más información sobre su plan para llevar a Casa Flores a los estándares de certificación GMP en un futuro cercano.





: Casa Flores tiene el potencial de proporcionar a Ikänik la capacidad de exportar productos de cannabis medicinal a los mercados internacionales, pendiente la certificación final de GMP de su complejo de producción. La Compañía proporcionará más información sobre su plan para llevar a Casa Flores a los estándares de certificación GMP en un futuro cercano. Portafolio de productos diversificado : Pideka ha desarrollado numerosos productos a base de cannabis, incluyendo jabones, cremas, aceites, cápsulas, aerosoles sublinguales, extractos vaporizables y más.





: Pideka ha desarrollado numerosos productos a base de cannabis, incluyendo jabones, cremas, aceites, cápsulas, aerosoles sublinguales, extractos vaporizables y más. Mejora de la I+D: El equipo de investigación de Pideka tiene en marcha varios proyectos de I+D, incluido un proyecto de investigación con la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín para el tratamiento del cáncer de colon con cannabinoides. Con sus raíces en la investigación sobre cannabis medicinal, los fundadores de Pideka han tratado a más de 1.600 pacientes hasta la fecha y han registrado 55 cepas de cannabis en el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) principal instituto de investigación agrícola de Colombia .

Acerca de Pideka SAS

Pideka es una compañía colombiana de cannabis con licencias para cultivar, producir, fabricar y exportar derivados de cannabis, extractos y semillas para uso médico, científico y comercial. Pideka obtuvo su primera licencia para producir y procesar derivados de cannabis en abril de 2017 y obtuvo una licencia adicional para cultivar cannabis psicoactivo en agosto de 2018. En marzo de 2019, Pideka fue registrada ante el gobierno colombiano como unidad de evaluación agronómica y productor de semillas seleccionado asexual.

Actualmente, Pideka está a la espera de los resultados finales de la prueba de evaluación agronómica para el desarrollo de la Fase 1 de Casa Flores, que prevé recibir este trimestre. La prueba de evaluación agronómica es un proceso utilizado para aprobar y registrar una nueva variedad de planta para su comercialización. Este ensayo exhaustivo tiene por objeto confirmar las características de la planta y que la especie es homogénea y que no se ve afectada por problemas sistémicos. Pideka ha seguido el proceso establecido por el ICA, utilizando la agrupación requerida de 60 plantas por cepa y un riguroso proceso de recolección de datos durante el cultivo. Es necesario recoger y registrar datos específicos sobre la altura, la producción, el peso y los compuestos cannabinoides a lo largo de todo el ciclo de cultivo, según las normas de la ICA. Una vez concluido con éxito el ciclo de cosecha, todos los datos registrados deben presentarse al ICA para su examen y aprobación. A la espera de una verificación exitosa de la caracterización vegetal y fitoquímica de los extractos por ICA, la cepa será aprobada, registrada y permitida para su comercialización.

Alianzas Estratégicas

Pideka se ha alineado con numerosas entidades académicas y agencias gubernamentales colombianas para continuar el desarrollo de procesos estandarizados y terapias basadas en medicamentos:

Abril de 2019: firma de un acuerdo con la Universidad Tadeo Lozano (UTL) para iniciar, desarrollar y validar métodos analíticos internacionalmente reconocidos para las caracterizaciones fitoquímicas de los compuestos de cannabis, utilizando el laboratorio acreditado ISO 17025 de UTL.

2019: firma de un acuerdo con la Universidad Tadeo Lozano (UTL) para iniciar, desarrollar y validar métodos analíticos internacionalmente reconocidos para las caracterizaciones fitoquímicas de los compuestos de cannabis, utilizando el laboratorio acreditado ISO 17025 de UTL. Julio de 2019: firma de un acuerdo con AGROSAVIA, una división del ICA, para proyectos de I+D e innovación relacionados con la producción de cannabis médico/ científico

2019: firma de un acuerdo con AGROSAVIA, una división del ICA, para proyectos de I+D e innovación relacionados con la producción de cannabis médico/ científico Julio de 2019: firma de un acuerdo con la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín para iniciar un proyecto de investigación centrado en el tratamiento del cáncer de colon con cannabinoides a través de la nanotecnología.

Fases de Desarrollo de Casa Flores

La construcción de Casa Flores en fase 1 está en marcha. Una vez completada esta fase, la instalación proporcionará 80.000 pies cuadrados. de espacio para el cultivo interior, procesamiento y fabricación. El componente de cultivo de Casa Flores constará de 24 cuartos de floración y utilizará un sistema de cultivo vertical. La producción anual prevista es de aproximadamente 16.000 lbs. de flor seca. La primera cosecha comercial de Casa Flores está prevista para el segundo trimestre de 2020.

Fase 2 de desarrollo agregará un adicional 260.000 sq. ft. de espacio de cultivo, llevando el complejo terminado de Casa Flores a 340.000 sq. ft. La producción anual prevista es de aproximadamente 52.000 lbs. de flor seca. La primera cosecha de la Fase 2 está prevista para el tercer trimestre de 2021.

Crecimiento a largo plazo

La adquisición de Pideka da a Ikänik la capacidad de añadir una escala significativa a sus operaciones a través de Campo Esmeralda, la tercera fase prevista de la expansión estratégica de Ikänik en Colombia. El plan preliminar de construcción de Campo Esmeralda está previsto que tenga lugar en 40 de las 3200 hectáreas totales de Pideka, proporcionando a Ikänik 1.900.000 m2. de capacidad de cultivo, producción y manufactura. Está previsto que la construcción de Campo Esmeralda comience en el tercer trimestre de 2021.

"Con la adquisición realizada por ikänik, lograremos posicionarnos como referente en la industria del cannabis para uso medicinal, llegando a un público internacional mucho más amplio y construyendo una marca global", dijo Borja Sanz de Madrid, Director de Operaciones Globales de Pideka y Presidente de Ikänik Farms International, Inc.

Detalles de la adquisición

En virtud del Acuerdo entre Ikänik y Pideka (el Acuerdo de Pideka), los accionistas de Pideka acordaron transferir a Ikänik todas las acciones pendientes de Pideka (las acciones de Pideka) a cambio de considerar hasta 33.333.333 acciones comunes de Ikänik (las acciones de Ikänik). Las acciones de Ikänik se transferirán en las cantidades y a condición de que se cumplan las condiciones establecidas a continuación:

Dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de determinados documentos reglamentarios, corporativos y fiscales, cada uno de ellos considerado satisfactorio por Ikänik, 16.666.667 acciones de Ikänik se entregarán de forma adecuada a los antiguos accionistas de Pideka;

Dentro de los diez días hábiles siguientes a la construcción, el inicio de la totalidad o parte de la propiedad de Pideka en Tenjo, Campo Esmeralda y Ikänik la considere satisfactoria, 8.333.333 acciones de Ikänik se entregarán de forma equitativa a los antiguos accionistas de Pideka; y

y Ikänik la considere satisfactoria, 8.333.333 acciones de Ikänik se entregarán de forma equitativa a los antiguos accionistas de Pideka; y Dentro de los diez días hábiles siguientes a la entrega a Ikänik de una copia de una certificación de BPF válidamente expedida que Ikänik considere satisfactoria, las acciones de Ikänik se entregarán de forma equitativa a los antiguos accionistas de Pideka.

Si la satisfacción de cada una de las condiciones anteriores no se produce en el plazo de 18 meses a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo:

Cada uno de los antiguos accionistas de Pideka transferirá las acciones de Ikänik a Ikänik;

Cada uno de los antiguos accionistas de Pideka reembolsará todos los gastos incurridos, pagados o adeudados por Ikänik para todas las mejoras inmobiliarias como parte de la construcción del campamento Casa Flores (los gastos de construcción); y

Tras el reembolso de los gastos de construcción, Ikänik transferirá las acciones de Pideka de nuevo a los antiguos accionistas de Pideka.

Ikänik proporcionará a Pideka en forma de gastos de capital requeridos, la suma inicial de hasta US$6.700.000 para financiar la finalización del edificio en Casa Flores.

Sobre Ikänik Farms

Ikänik Farms está creando una cartera dinámica de marcas de estilo de vida de cannabis galardonadas, profundamente arraigadas en los deportes de acción y entretenimiento y unificadas con pasión. El liderazgo de Ikänik aporta décadas de experiencia en I+D, cultivo, venta al por menor, branding y finanzas corporativas con la ambición de construir el "seed-to-sale" más icónico de la nación, "MNO. Multi-national Operator". Las operaciones de Ikänik se encuentran actualmente en California.

Declaraciones con visión de futuro

Este comunicado de prensa incluye información y declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes de valores canadienses y las leyes de valores de los Estados Unidos (conjuntamente, información prospectiva). Toda la información, excepto las declaraciones de hechos históricos, incluida en este comunicado de prensa que se refieren a las actividades, eventos o desarrollos que la Compañía espera o anticipa que ocurrirán o pueden ocurrir en el futuro es información prospectiva. Cuando se usa en este comunicado de prensa, palabras como "podría", "plan", "estimación", "esperar", "intención", "puede", "potencial", "creo que", "debería" y expresiones similares, son información prospectiva, incluyendo, pero no limitado a, Pideka siendo capaz de obtener la certificación GMP para el Campamento Casa Flores, declaraciones con respecto al tamaño previsto del Campamento Casa Flores, la capacidad de completar las fases de la construcción del Campamento Casa Flores en el tiempo descrito aquí o en absoluto, la futura capacidad de producción y capacidad de extracción del Campamento Casa Flores, el calendario de la primera cosecha del Campamento Casa Flores, Pideka recibiendo los resultados finales de la evaluación agronómica para el desarrollo de la Fase 1 de Casa Flores y el tamaño previsto y el calendario de construcción de Campo Esmeralda.

Aunque la Compañía ha intentado identificar factores importantes que podrían hacer que los resultados reales, el rendimiento o los logros difieran materialmente de los contenidos en la información prospectiva, puede haber otros factores que causen resultados, los resultados o logros que no sean los previstos, estimados o previstos, incluidos, entre otros, los siguientes: Que Pideka no pueda obtener la certificación GMP en el Campamento Casa Flores en el tiempo descrito o en absoluto, retrasos en la construcción o sobrecostos significativos en la construcción del Campamento Casa Flores, capacidad de producción futura y capacidad de extracción del Campamento Casa Flores siendo significativamente inferior a lo esperado o todos los metros cuadrados previstos en el Campamento Casa Flores no están disponibles para la producción de cannabis, o retraso en la recepción, resultados finales de la evaluación agronómica para el desarrollo de la Fase 1 de Casa Flores, retrasos en la construcción o sobrecostos significativos en la construcción de Campo Esmeralda, cambios en las leyes, un cambio en la gestión, la imposibilidad de obtener financiación adicional, el aumento de la competencia, dificultando el crecimiento del mercado y la adopción estatal debido a la opinión pública incoherente y la percepción del uso médico y la industria de la marihuana para adultos y el cambio normativo o político.

No puede garantizarse que esa información sea exacta ni que se materialicen las expectativas o estimaciones de la administración sobre acontecimientos, circunstancias o resultados futuros. Como consecuencia de estos riesgos e incertidumbres, los resultados o acontecimientos previstos en la información prospectiva pueden diferir sustancialmente de los resultados o acontecimientos reales.

En consecuencia, los lectores no deben confiar indebidamente en la información orientada hacia el futuro. La información de futuro en este comunicado de prensa se hace a partir de la fecha de este lanzamiento. La Compañía declina cualquier intención u obligación de actualizar o revisar dicha información, excepto lo requerido por la ley aplicable, y la Compañía no asume ninguna responsabilidad por la divulgación de información relativa a cualquier otra compañía mencionada aquí.

En nombre del Consejo de Administración de Ikänik Farms, Inc.

Para más información sobre Ikänik Farms, dirigirse a:

Bill Keating Brian Baca COO CEO bkeating@ikanikfarms.com bbaca@ikanikfarms.com (905) 330-5002 (775) 843-1051

FUENTE Ikänik Farms Inc.

Related Links

https://ikanikfarms.com/



SOURCE Ikänik Farms Inc.