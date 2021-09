IKO adquire Ross Roof Group

TORONTO, 1 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A IKO, pioneira norte-americana na fabricação de produtos para telhados residenciais e comerciais, anunciou hoje que adquiriu o Ross Roof Group (RRG), com sede na Nova Zelândia.

O RRG é um fabricante e exportador de telhas metálicas com revestimento de pedras que atua como empresa familiar há quase 80 anos. O RRG se juntará às operações globais da IKO sob a bandeira RoofTile Group (RTG) como parte da expansão da presença da empresa no setor de telhados metálicos.

"O Ross Roof Group e seus funcionários compartilham muitos traços comuns com nossas operações globais, desde propriedade e valores familiares até seu longo histórico de produtos de qualidade líderes do setor", observou Hartley Koschitzky, copresidente da IKO. "Esperamos que a equipe do RRG se una a nossas operações e continue a atender seus clientes com os produtos e serviços que eles esperam de uma marca tão respeitada."

Sobre a IKO

A IKO é líder mundial no setor de telhados, impermeabilização e isolamento para os mercados residencial e comercial. Uma empresa verticalmente integrada, a IKO opera mais de 35 fábricas na América do Norte, Europa e no Pacífico. A IKO é uma empresa familiar fundada em 1951.

